Кличко показав міністру закордонних справ Канади наслідки російських атак на Київ (фото)
Кличко: «Подякував уряду та громадянам Канади за допомогу Україні»
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідала Україну та на власні очі побачила наслідки російських атак по столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Показав їй наслідки російських атак на Київ, що несуть руйнування і смерті мирних українців. Подякував уряду та громадянам Канади за допомогу Україні – військову, фінансову, гуманітарну. Підкреслив, що нам дуже важливо якнайшвидше отримати нову партію озброєння, щодо надання якого ухвалила рішення Канада», – написав Кличко.
Нагадаємо, уряд Канади рекомендував застосовувати юридичні механізми, що дають змогу конфісковувати кошти РФ, які потрапили під санкції. В документі вказано, що така позиція допоможе якомога швидше передати активи на підтримку процесу відбудови України.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув у четвер до Києва – вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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