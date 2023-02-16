Кличко показав міністру закордонних справ Канади наслідки російських атак на Київ (фото)

Кличко: «Подякував уряду та громадянам Канади за допомогу Україні»

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідала Україну та на власні очі побачила наслідки російських атак по столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Показав їй наслідки російських атак на Київ, що несуть руйнування і смерті мирних українців. Подякував уряду та громадянам Канади за допомогу Україні – військову, фінансову, гуманітарну. Підкреслив, що нам дуже важливо якнайшвидше отримати нову партію озброєння, щодо надання якого ухвалила рішення Канада», – написав Кличко.

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Нагадаємо, уряд Канади рекомендував застосовувати юридичні механізми, що дають змогу конфісковувати кошти РФ, які потрапили під санкції. В документі вказано, що така позиція допоможе якомога швидше передати активи на підтримку процесу відбудови України.

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув у четвер до Києва – вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.