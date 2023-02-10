Кличко відзвітував про збиті над Києвом ракети. Пошкоджено електромережі

Енергетики працюють над відновленням мереж

Сили протиповітряної оборони збили над столицею 10 ракет. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«За інформацією сил ППО, над Києвом збили 10 ракет. Є пошкодження електромереж», – йдеться в повідомленні.

Постраждалих немає. Енергетики працюють над відновленням мереж.

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Раніше повідомлялося, що у Києві під час повітряної тривоги уламки збитої ворожої ракети пошкодили будинок.

Як відомо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО.

Влучання зафіксовано у Хмельницькій, Запорізькій та Харківській областях.

На Львівщині ракета впала поблизу автобусної зупинки.

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До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.