Канада перевірить ефективність санкцій проти РФ

Оттава наклала санкції на сотні людей, пов'язаних із вторгненням РФ в Україну

Комітет із закордонних справ Палати громад Канади хоче, щоб уряд регулярно звітував перед парламентом про те, чи дійсно працює його режим санкцій. Про це повідомляє Canada.com.

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Оттава наклала санкції на сотні людей, пов'язаних із вторгненням РФ в Україну, а також на посадовців, яких звинувачують у порушенні прав людини, від Гаїті до Шрі-Ланки.

Депутати чули від експертів та посла України, що неясно, чи справді санкції впливають і якою мірою російські олігархи оминають ці обмеження.

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Депутати просять лібералів не обмежуватися випадковими оновленнями загальної суми заморожених коштів та регулярно повідомляти про те, у кого були заморожені активи, які підставні компанії замішані та чи ухиляються ті, на кого накладено санкції.

Комітет завершив слухання у жовтні минулого року, але на підготовку звіту пішло кілька місяців, частково через суперечки між сторонами щодо низки питань.

Водночас віцеголова комітету із закордонних справ Палати громад Гарнетт Дженіс у вівторок закликав уряд країни визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією.

Як повідомлялося, влада Канади закликала своїх громадян, які перебувають у Росії та Білорусі, покинути ці країни, поки є така можливість.

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Нагадаємо, до Польщі доставлений перший канадський танк Leopard 2, який згодом вирушить до України.