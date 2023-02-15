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Канада перевірить ефективність санкцій проти РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Канада перевірить ефективність санкцій проти РФ
фото з відкритих джерел

Оттава наклала санкції на сотні людей, пов'язаних із вторгненням РФ в Україну

Комітет із закордонних справ Палати громад Канади хоче, щоб уряд регулярно звітував перед парламентом про те, чи дійсно працює його режим санкцій. Про це повідомляє Canada.com.

Оттава наклала санкції на сотні людей, пов'язаних із вторгненням РФ в Україну, а також на посадовців, яких звинувачують у порушенні прав людини, від Гаїті до Шрі-Ланки.

Депутати чули від експертів та посла України, що неясно, чи справді санкції впливають і якою мірою російські олігархи оминають ці обмеження.

Депутати просять лібералів не обмежуватися випадковими оновленнями загальної суми заморожених коштів та регулярно повідомляти про те, у кого були заморожені активи, які підставні компанії замішані та чи ухиляються ті, на кого накладено санкції.

Комітет завершив слухання у жовтні минулого року, але на підготовку звіту пішло кілька місяців, частково через суперечки між сторонами щодо низки питань.

Водночас віцеголова комітету із закордонних справ Палати громад Гарнетт Дженіс у вівторок закликав уряд країни визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією.

Як повідомлялося, влада Канади закликала своїх громадян, які перебувають у Росії та Білорусі, покинути ці країни, поки є така можливість.

Нагадаємо, до Польщі доставлений перший канадський танк Leopard 2, який згодом вирушить до України.

Теги: санкції олігархи вулкан Гаїті влада

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