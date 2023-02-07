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Озброєння й економічна допомога: Кличко зустрівся з міністром оборони Німеччини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Озброєння й економічна допомога: Кличко зустрівся з міністром оборони Німеччини
Столицю відвідав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
фото: Віталій Кличко/Телеграм

Кличко: «Європейські партнери налаштовані більш оперативно ухвалювати рішення про надання Україні найнеобхіднішого для перемоги»   

Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир зустрілися з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який прибув сьогодні, 7 лютого, до Києва. Говорили про подальшу підтримку та допомогу Україні. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Німеччина продовжить підтримувати Україну – буде і озброєння, й економічна допомога, й політична підтримка. І важливо, що європейські партнери налаштовані більш оперативно ухвалювати рішення про надання Україні найнеобхіднішого для перемоги над російським агресором», – підкреслив мер Києва.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув сьогодні, 7 лютого, з робочим візитом до Києва. Він зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Спочатку його візит тримався у секреті з міркувань безпеки.  Далі були переговори з президентом Володимиром Зеленським. Як стало відомо, українські військові отримають до кінця лютого 2023 року ще більше керованих ракет для протиповітряної оборони. Окрім цього Німеччина ще передасть танки.

Теги: Віталій Кличко Німеччина міністр військові Telegram озброєння танки переговори Київ

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