Заморожені активи РФ: Канада наполягає на швидкій передачі коштів Україні

Отава наполягає на прискоренні процесів конфіскації коштів РФ

Уряд Канади рекомендував застосовувати юридичні механізми, що дають змогу конфісковувати кошти РФ, які потрапили під санкції. Про це йдеться у звіті Постійного комітету із закордонних справ і міжнародного розвитку парламенту Канади.

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В документі вказано, що така позиція допоможе якомога швидше передати активи на підтримку процесу відбудови України.

Автори звіту також застерегли від надання повторного винятку із санкцій, що минулого року дозволив відремонтувати турбіни російського газопроводу «Північний потік».

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«Радимо уряду Канади не надавати виняток з-під дії санкцій компанії Siemens для турбін трубопроводу «Північний потік», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, що раніше Комітет із закордонних справ Палати громад Канади наполягав на тому, щоб уряд регулярно звітував перед парламентом про те, чи дійсно працює його режим санкцій.