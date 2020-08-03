Мерські вибори в Києві: рейтинг Кличка втричі вищий, ніж у конкурентів



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Соціологи пророкують перемогу Віталія Кличка на виборах мера Києва

Наразі Віталія Кличка на виборах мера Києва готові підтримати понад 40% мешканців столиці

У рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером є чинний столичний голова Віталій Кличко, за якого б віддали свої голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 26-27 липня 2020 року серед киян.

На другому місці у рейтингу електоральних уподобань іде Сергій Притула, якого готові підтримати 11,6% питаних.

Далі рейтинг виглядає таким чином:

Ірина Верещук – 9,4%,

Андрій Пальчевський – 9%,

Олексій Гончаренко – 5,4%,

Олександр Попов – 4,5%,

Вадим Рабінович – 3,5%,

Олександр Омельченко – 3,3%,

Андрій Іллєнко – 2,6%,

Віталій Нестор – 2,1%.

Не визначилися – близько 8,5% опитаних.

Соціологи зазначили, що із серпня минулого року електоральна підтримка Кличка зросла майже удвічі.

Моделювання другого туру мерських виборів показало, що за умови виходу до нього Віталія Кличка та інших потенційних кандидатів, діючий мер отримав би перемогу:

у парі з Верещук з результатом – 64% проти 22%,

у парі з Гончаренком – 68% проти 13%,

з Пальчевським – 67% проти 20%,

з Притулою – 63% проти 21%.

Від 13% до 20% киян ще не визначилися з вибором, або ж не хочуть брати участь у голосуванні у зазначених комбінаціях другого туру мерських виборів.

Половина опитаних зазначили, що зовсім не стежили за останніми праймеріз у партії «Слуга народу», де обирали кандидата на посаду мера Києва від цієї партії. 35% зазначили, що щось чули про цю ініціативу. Лише 14% заявили, що уважно слідкували за цим. Найбільше таких опитаних серед старших респондентів, виборців партій «Слуга народу», «Перемога Пальчевського» партії Шарія, «Опозиційна платформа – За життя» та «Європейська солідарність».

Опитування проводилося 26-27 липня 2020 року серед мешканців Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Як повідомлялося, кияни краще оцінюють місцевий стан справ і роботу мера столиці Віталія Кличка, аніж загальну ситуацію в країні й роботу президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року. Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.

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