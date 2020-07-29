Кличко розповів про тривалість лікування від коронавірусу



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E медзаклади столиці за весь період пандемії були госпіталізовані понад 2080 хворих на Covid-19 - Кличко

Лікування від коронавірусу триває близько місяця

Лікування від коронавірусу у середньому триває близько місяця. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції.

«Коронавірус, за словами фахівців, підступний іще й тим, що від нього довго одужують. У середньому лікування триває близько місяця. Більшість хворих лікуються вдома, на самоізоляції і під контролем медиків», - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що в медзаклади столиці за весь період пандемії були госпіталізовані понад 2080 хворих на Covid-19.

За словами Кличка, найдовше коронавірус у стаціонарі лікували 41 день, найшвидше ж одужують діти і молоді люди.

«Але в нас є і приємні рекорди. – Нещодавно коронавірус подолала жінка, якій 93 роки. Її днями виписали з лікарні. А раніше вилікувалася киянка, якій 95 років», - повідомив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, у Києві станом на 29 липня ще 132 людини захворіли коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Всього 67597

Одужали 37394

Хворіють 28553

Померли 1650

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Нагадаємо, в Україні станом на 29 липня зафіксовано 1022 нових випадків коронавірусу, це на 103 випадки більше, ніж учора (919). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 67 597 українців. Одужали 37 394 людини; за минулу добу 650 осіб (вчора 622). Летальних випадків від початку пандемії – 1 650, за минулу добу померло 21 людина (вчора 13).