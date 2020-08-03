Кияни оцінюють роботу Кличка краще, ніж Зеленського



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Рейтинги Володимира Зеленського падають, а Віталія Кличка зростають

37% киян відмінно або ж добре оцінюють роботу Віталія Кличка на посаді мера, натомість роботу президента Володимира Зеленського на добре та відмінно оцінили 24%

Мешканці Києва краще оцінюють місцевий стан справ і роботу мера столиці Віталія Кличка, аніж загальну ситуацію в країні й роботу президента Володимира Зеленського. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 26-27 липня 2020 року серед киян.

Так, лише 24% киян вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 67% – протилежної думки. Натомість 43% оцінюють стан справ у Києві як правильний, 49% – як неправильний.

Соціологи зазначили, що з весни цього року місцеві оцінки практично не змінилися, оцінки щодо країни – погіршилися.

37% опитаних відмінно або ж добре оцінюють в цілому роботу Віталія Кличка на посаді мера Києва. 39% поставили задовільні оцінки, 22% – погані. Натомість роботу президента Володимира Зеленського на добре та відмінно оцінили 24%, на задовільно – 27%, погано – 48% опитаних киян.

54% вважають, що ситуація у Києві за час перебування Кличка на посаді мера покращилася. 30% не побачили жодних змін. Лише 15% вважають, що вона погіршилася. У порівнянні з кінцем минулого року кількість тих, хто побачив позитивні зміни за час перебування Кличка на посаді мера, зросла.

Опитування проводилося 26-27 липня 2020 року серед мешканців Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, за результатами опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 15-20 липня, 56% українців не задоволені діяльністю чинного президента Володимира Зеленського.



