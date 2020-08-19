Кличко показав, як оновлюється Пейзажна алея (фото, відео)



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Фото: пресслужба мера Києва

На Пейзажній алеї ведеться реконструкція

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як реконструювали частину Пейзажної алеї. Відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні перевірив, як оновили одне зі знакових місць в історичному центрі столиці - Пейзажну алею. Поки що завершили реконструкцію першої черги - від сходів до урочища Гончарі-Кожум'яки і до скульптури «Аліса в країні чудес». Пейзажну Алею облаштували в Києві близько 40 років тому. І вона вже потребувала капітального ремонту», - зазначив мер у дописі до відео.

На оновленій ділянці влаштували нове гранітне покриття, оновили дощову каналізацію, облаштували систему поливу газону, встановили гранітний бортовий камінь, новенькі лави. Має тепер Пейзажна Алея і сучасне LED-освітлення та декоративну підсвітку арт-об’єктів. Здійснили також ремонт підпірної стінки.

«Також обмежили рух транспорту Алеєю - встановили автоматичні боларди з боку Десятинного провулку, щоб в’їжджати на Пейзажку могли тільки автівки мешканців прилеглих будинків та спецтранспорт екстрених служб. А не всі кому забажається!» - наголосив Кличко.

За словами мера, розширили і вхід на Алею з боку Історичного музею і Десятинної церкви. А також зробили її більш комфортною для маломобільних груп населення.

Нагадаємо, Десятиннний провулок став пішохідним.