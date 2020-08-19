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    Кличко показав, як оновлюється Пейзажна алея (фото, відео)

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    Кличко показав, як оновлюється Пейзажна алея (фото, відео)
    Фото: пресслужба мера Києва

    На Пейзажній алеї ведеться реконструкція

    Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як реконструювали частину Пейзажної алеї. Відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні перевірив, як оновили одне зі знакових місць в історичному центрі столиці - Пейзажну алею. Поки що завершили реконструкцію першої черги - від сходів до урочища Гончарі-Кожум'яки і до скульптури «Аліса в країні чудес». Пейзажну Алею облаштували в Києві близько 40 років тому. І вона вже потребувала капітального ремонту», - зазначив мер у дописі до відео.

    На оновленій ділянці влаштували нове гранітне покриття, оновили дощову каналізацію, облаштували систему поливу газону, встановили гранітний бортовий камінь, новенькі лави. Має тепер Пейзажна Алея і сучасне LED-освітлення та декоративну підсвітку арт-об’єктів. Здійснили також ремонт підпірної стінки.

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    Кличко показав, як оновлюється Пейзажна алея (фото, відео)
    Кличко показав, як оновлюється Пейзажна алея (фото, відео)
    Кличко показав, як оновлюється Пейзажна алея (фото, відео)
    Кличко показав, як оновлюється Пейзажна алея (фото, відео)
    Кличко показав, як оновлюється Пейзажна алея (фото, відео)
    Кличко показав, як оновлюється Пейзажна алея (фото, відео)
    Кличко показав, як оновлюється Пейзажна алея (фото, відео)
    Кличко показав, як оновлюється Пейзажна алея (фото, відео)
    Кличко показав, як оновлюється Пейзажна алея (фото, відео)
    Кличко показав, як оновлюється Пейзажна алея (фото, відео)
    Кличко показав, як оновлюється Пейзажна алея (фото, відео)
    Кличко показав, як оновлюється Пейзажна алея (фото, відео)

    «Також обмежили рух транспорту Алеєю - встановили автоматичні боларди з боку Десятинного провулку, щоб в’їжджати на Пейзажку могли тільки автівки мешканців прилеглих будинків та спецтранспорт екстрених служб. А не всі кому забажається!» - наголосив Кличко. 

    За словами мера, розширили і вхід на Алею з боку Історичного музею і Десятинної церкви. А також зробили її більш комфортною для маломобільних груп населення.

    Нагадаємо, Десятиннний провулок став пішохідним.

    Віталій Кличко Київ ремонт реконструкція
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