Із модерністської будівлі в центрі Києва обвалились балкони (фото)



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Будівля на вул. Рейтарській, 15 розсипається

Будівля знаходиться у критичному стані

Модерністська будівля на вул. Рейтарській, 15 в Києві потребує термінового ремонту. Нещодавно з будівлі обвалилися верхні балкони. Про це повідомляється на сторінці Ukrainian Modernism у Facebook.

Культова споруда відомих київських архітекторів Авраама Мілецького та Володимира Шевченка бала відкрита в 1986 році. У ній була поліклініка Спілки письменників України. Проте, будівля вже давно не належить Спілці письменників.

Фото: Dmytro Soloviov, 2019-2020 рр.

«Через оборудки її вивели з державної власності, і тепер вона належить ТОВ «Бракераж». Будівля давно знаходиться в незадовільному стані, а тепер, судячи з усього, її стан вже критичний, і потребує термінового ремонту», - зазначає Ukrainian Modernism.