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    Із модерністської будівлі в центрі Києва обвалились балкони (фото)

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    Будівля на вул. Рейтарській, 15 розсипається - Із модерністської будівлі в центрі Києва обвалились балкони (фото)
    Будівля на вул. Рейтарській, 15 розсипається

    Будівля знаходиться у критичному стані

    Модерністська будівля на вул. Рейтарській, 15 в Києві потребує термінового ремонту. Нещодавно з будівлі обвалилися верхні балкони. Про це повідомляється на сторінці Ukrainian Modernism у Facebook.

    Культова споруда відомих київських архітекторів Авраама Мілецького та Володимира Шевченка бала відкрита в 1986 році. У ній була поліклініка Спілки письменників України. Проте, будівля вже давно не належить Спілці письменників.

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    Фото: Dmytro Soloviov, 2019-2020 рр.

    «Через оборудки її вивели з державної власності, і тепер вона належить ТОВ «Бракераж». Будівля давно знаходиться в незадовільному стані, а тепер, судячи з усього, її стан вже критичний, і потребує термінового ремонту», - зазначає Ukrainian Modernism.

    Київ реконструкція архітектура
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