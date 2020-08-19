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    Київські трамваї побіжать по безшумних коліях (фото)

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    Тривають роботи зі встановлення нового рейкового покриття - Київські трамваї побіжать по безшумних коліях (фото)
    Тривають роботи зі встановлення нового рейкового покриття
    Фото: Олександр Густєлєв, Facebook

    У Києві встановлюють безшумні колії за європейськими стандартами

    Наближається до фіналу реконструкція трамвайної лінії у мікрорайоні ДВРЗ у Дніпровському районі Києва.

    Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв на своїй сторінці у Facebook

    «Роботи проводяться за технологією «оксамитового шляху» з використанням безстикових рейок і сучасних кріплень, що максимально знижують рівень шуму під час руху трамваїв», - зазначив він.

    Наразі на вул. Алматинській (ділянка від вул. Празької до розворотної петлі на ДВРЗ) тривають роботи зі встановлення нового рейкового покриття. Попереду - влаштування нових зупинкових платформ.

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    Київські трамваї побіжать по безшумних коліях (фото)
    Київські трамваї побіжать по безшумних коліях (фото)
    Київські трамваї побіжать по безшумних коліях (фото)
    Київські трамваї побіжать по безшумних коліях (фото)
    Київські трамваї побіжать по безшумних коліях (фото)

    Густєлєв нагадав, що минулого року був повністю завершений капітальний ремонт вул. Алматинської (автопроїзди, тротуари, освітлення тощо) і шляхопроводу, розташованого на цій вулиці - два об’єкти, які були масштабно відремонтовані вперше за понад 50 років.

    Також, цьогоріч у складі будівництва вул. Довбуша (від пр.Броварського до ДВРЗ) вже завершено ремонт вулиць Макаренка, Вільхової та існуючої в нинішніх параметрах вул. Довбуша, триває влаштування велодоріжки, яка зв’яже житловий масив ДВРЗ зі станцією метро «Лісова».

    Київ громадський транспорт ремонт реконструкція
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