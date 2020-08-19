Київські трамваї побіжать по безшумних коліях (фото)



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Тривають роботи зі встановлення нового рейкового покриття Фото: Олександр Густєлєв, Facebook

У Києві встановлюють безшумні колії за європейськими стандартами

Наближається до фіналу реконструкція трамвайної лінії у мікрорайоні ДВРЗ у Дніпровському районі Києва.

Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв на своїй сторінці у Facebook.

«Роботи проводяться за технологією «оксамитового шляху» з використанням безстикових рейок і сучасних кріплень, що максимально знижують рівень шуму під час руху трамваїв», - зазначив він.

Наразі на вул. Алматинській (ділянка від вул. Празької до розворотної петлі на ДВРЗ) тривають роботи зі встановлення нового рейкового покриття. Попереду - влаштування нових зупинкових платформ.

Густєлєв нагадав, що минулого року був повністю завершений капітальний ремонт вул. Алматинської (автопроїзди, тротуари, освітлення тощо) і шляхопроводу, розташованого на цій вулиці - два об’єкти, які були масштабно відремонтовані вперше за понад 50 років.

Також, цьогоріч у складі будівництва вул. Довбуша (від пр.Броварського до ДВРЗ) вже завершено ремонт вулиць Макаренка, Вільхової та існуючої в нинішніх параметрах вул. Довбуша, триває влаштування велодоріжки, яка зв’яже житловий масив ДВРЗ зі станцією метро «Лісова».