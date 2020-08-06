Кличко на милицях пробігся шкільним стадіоном (фото, відео)



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Мер Києва Віталій Кличко оглянув хід реконструкції стадіону Фото: пресслужба мера Києва

Мер Києва перевірив, як триває реконструкція міжшкільного стадіону в Оболонському районі

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як триває реконструкція міжшкільного стадіону в Оболонському районі, на якому займаються учні двох шкіл – № 194 та № 252. Про це столичний голова написав на своїй сторінці у Facebook.

Він також оприлюднив відео про те, як триває реконструкція.

«Незважаючи на кризу, яку спричинила пандемія коронавірусу, ми продовжуємо втілювати проекти, які запланували. Продовжуємо оновлювати інфраструктуру нашого міста. І особливу увагу спортивним об’єктам – де тренуються наші діти та молодь. Перевірив, наприклад, як триває реконструкція міжшкільного стадіону в Оболонському районі, на якому займаються учні двох шкіл – № 194 та № 252», – повідомив Кличко.

Він зазначив, що стадіоні, який оновлюють, вже готові футбольне та поле для міні-футболу. Їх встелили штучним газон. Також встановлюють трибуни, зводять боксерський ринг. Облаштують на стадіоні і сучасні бігові доріжки, майданчик для стрибків у висоту. На окремому майданчику вже встановили тренажери. На фінальній стадії роботи з будівництва корпусу, де можна буде займатися спортом у зимовий період. Тобто, після оновлення це буде не тільки стадіон, а багатофункціональний спортивний комплекс.

«Така ж реконструкція триває і на стадіонах шкіл № 4, № 256 та № 201. На кожному з цих об’єктів встановлюють камери відеоспостереження та антивандальні металеві сітки. Крім школярів, – зранку і в вечірній час – тренуватися на цих стадіонах зможуть і дорослі мешканці навколишніх будинків», – підкреслив Кличко.