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    Кличко на милицях пробігся шкільним стадіоном (фото, відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко оглянув хід реконструкції стадіону - Кличко на милицях пробігся шкільним стадіоном (фото, відео)
    Мер Києва Віталій Кличко оглянув хід реконструкції стадіону
    Фото: пресслужба мера Києва

    Мер Києва перевірив, як триває реконструкція міжшкільного стадіону в Оболонському районі

    Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як триває реконструкція міжшкільного стадіону в Оболонському районі, на якому займаються учні двох шкіл – № 194 та № 252. Про це столичний голова написав на своїй сторінці у Facebook.

    Він також оприлюднив відео про те, як триває реконструкція.

    «Незважаючи на кризу, яку спричинила пандемія коронавірусу, ми продовжуємо втілювати проекти, які запланували. Продовжуємо оновлювати інфраструктуру нашого міста. І особливу увагу спортивним об’єктам – де тренуються наші діти та молодь. Перевірив, наприклад, як триває реконструкція міжшкільного стадіону в Оболонському районі, на якому займаються учні двох шкіл – № 194 та № 252», – повідомив Кличко.

    Він зазначив, що стадіоні, який оновлюють, вже готові футбольне та поле для міні-футболу. Їх встелили штучним газон. Також встановлюють трибуни, зводять боксерський ринг. Облаштують на стадіоні і сучасні бігові доріжки, майданчик для стрибків у висоту. На окремому майданчику вже встановили тренажери. На фінальній стадії роботи з будівництва корпусу, де можна буде займатися спортом у зимовий період. Тобто, після оновлення це буде не тільки стадіон, а багатофункціональний спортивний комплекс.

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    Кличко на милицях пробігся шкільним стадіоном (фото, відео)
    Кличко на милицях пробігся шкільним стадіоном (фото, відео)
    Кличко на милицях пробігся шкільним стадіоном (фото, відео)
    Кличко на милицях пробігся шкільним стадіоном (фото, відео)
    Кличко на милицях пробігся шкільним стадіоном (фото, відео)
    Кличко на милицях пробігся шкільним стадіоном (фото, відео)
    Кличко на милицях пробігся шкільним стадіоном (фото, відео)
    Кличко на милицях пробігся шкільним стадіоном (фото, відео)
    Кличко на милицях пробігся шкільним стадіоном (фото, відео)
    Кличко на милицях пробігся шкільним стадіоном (фото, відео)
    Кличко на милицях пробігся шкільним стадіоном (фото, відео)

    «Така ж реконструкція триває і на стадіонах шкіл № 4, № 256 та № 201. На кожному з цих об’єктів встановлюють камери відеоспостереження та антивандальні металеві сітки. Крім школярів, – зранку і в вечірній час – тренуватися на цих стадіонах зможуть і дорослі мешканці навколишніх будинків», – підкреслив Кличко.

    Віталій Кличко Київ школа реконструкція стадіон учні
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