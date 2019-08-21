Кличко показав, як Подільсько-Воскресенський міст звільняють від тимчасових опор (відео)



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Демонтаж тимчасових опор Подільсько-Воскресенського моста Фото: Олег Тоцький, Facebook

Бригади фахівців працюють на Подільсько-Воскресенському мостовому переході цілодобово

Мер Києва Віталій Кличко показав, як Подільсько-Воскресенський міст звільняють від іржавих тимчасових опор. Відео мер опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Подільсько-Воскресенський міст поступово набуває зовсім іншого вигляду. Сьогодні міст вже частково звільнили від іржавих тимчасових опор і ці роботи активно тривають. Залишилося прибрати іржаві конструкції з боку лівого берега. Цей процес ми плануємо закінчити на початку жовтня», - зазначив Кличко в дописі.

Він також розповів про перебіг робіт на ділянках будівництва Подільсько-Воскресеньского мосту.

«Що ж стосується планів запустити автомобільне сполучення новим мостом до кінця наступного року – це цілком реально! Сьогодні на об’єкті відбувається підготовка до асфальтування з’їзду на Набережне шосе. - Там здійснюють гідроізоляційні роботи. Також бетонують опори для металевих конструкцій частин мосту зі сторони Подолу та на Русанівських садах. І поки погода сприяє, бригади фахівців працюють на Подільсько-Воскресенському мостовому переході цілодобово», - підкреслив мер столиці.

Нагадаємо, столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко.

12 червня Кличко показав відео, як будується Подільсько-Воскресенський міст.

Подільсько-Воскресенський міст будують з 2003 року. А документи щодо планів його будівництва датовані ще 1979 роком. Для завершення будівництва, за оцінками фахівців, потрібно ще понад 6 млрд грн. Довжина мостового переходу від вул. Межигірської до бульвару Перова – більше 10 кілометрів.