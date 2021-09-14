Кличко пообіцяв відкрити нову локацію Пейзажної алеї вже за кілька тижнів

Для відкриття нової локації Пейзажної алеї потрібно кілька тижнів

На нижній частині Пейзажної алеї облаштують сходи, доріжки з гранітного покриття та мережу зовнішнього освітлення

Мер Віталій Кличко пообіцяв за кілька тижнів відкрити нову локацію Пейзажної алеї. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив на сторінці у Facebook.

«Сьогодні ввечері перевірив, як тривають роботи на другій черзі Пейзажної алеї, де ми створюємо нову локацію. Невдовзі завершимо і, переконаний, киянам та гостям нашого міста сподобається ще одна дуже гарна зона відпочинку в історичному центрі столиці», – ідеться у дописі до відео столичного голови.

За його словами, для відкриття нової локації Пейзажної алеї потрібно кілька тижнів.

На нижній частині Пейзажної алеї облаштують сходи, доріжки з гранітного покриття та мережу зовнішнього освітлення.

Нагадаємо, учора, 13 вересня, Віталій Кличко підписав розпорядження про кадрові призначення в столичній владі.

До слова, Десятиннний провулок став пішохідним.