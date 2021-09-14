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    SkyUp запускає рейси із Києва до Мадрида

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    Рейси виконуватимуться двічі на тиждень - SkyUp запускає рейси із Києва до Мадрида
    Рейси виконуватимуться двічі на тиждень
    Фото з відкритих джерел

    Із Києва до столиці Іспанії можна буде долетіти із українським лоукостером

    Українська авіакомпанія SkyUp відкриває рейси з Києва в іспанську столицю Мадрид. Перший рейс запланований на 18 жовтня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Рейси виконуватимуться двічі на тиждень – щопонеділка і щоп'ятниці. Вильоти з Києва заплановані вранці.

    За даними Міністерства закордонних справ України, громадяни України можуть подорожувати до Іспанії без необхідності надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність ковіду.

    Однак перед вильотом в країну необхідно заповнити електронну анкету: https://www.spth.gob.es/.

    На його основі генерується QR-код, який треба показувати представникам компанії перевізника перед посадкою на рейс, а також службам санітарного контролю в аеропорту прибуття в Іспанії.

    Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp 23 вересня запустить рейси за маршрутом Київ - Прага - Київ.

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    Теги: Київ SkyUp Мадрид
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    SkyUp запускає рейси із Києва до Мадрида