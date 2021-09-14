Купівлею заводу «Більшовик» зацікавились великі забудовники

Аукціоні із продажу АТ «Перший київський машинобудівний завод» призначено на кінець жовтня

В аукціоні з продажу АТ «Перший київський машинобудівний завод» (колишній завод «Більшовик») можуть взяти участь девелоперська компанія Saga Development та інвестфонд Dragon Capital. Про це власник і CEO Saga Development Андрій Вавриш і генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала повідомили на інвестиційному форумі RAU, що проходив 9 вересня, пише UBR.

Під час панельної дискусії на питання про участь в аукціоні топ-менеджери компаній відповіли «можливо, так».

Зараз в компанії Dragon Capital аналізують можливість покупки заводу.

Як зазначив Фіала, привабливість «Більшовика» полягає в наявності поруч транспортної розв'язки, метро, а також близькості до центру.

«Там великий шматок землі, який можна комплексно, красиво реабілітувати і забудувати. Зараз це місце мертве: там було створено дуже багато різних проблем і боргів», – сказав Фіала.

За його словами, забудова площі колишнього заводу може включати, крім житла, освітні, спортивні, торговельні будівлі – це може бути «самодостатній об'єкт, де будуть забезпечуватися всі потреби».

Фіала оцінив розмір інвестицій в проєкт забудови і благоустрою території в сотні мільйонів доларів.

Нагадаємо, 1 вересня Кабінет міністрів ухвалив умови приватизації заводу «Більшовик», що на Шулявці.

Стартова ціна підприємства – 1,39 млрд грн.

Аукціон з продажу заводу призначено на 27 жовтня.

Наприкінці лютого Верховний Суд повернув державі будівлі заводу «Більшовик».

На початку березня стало відомо, що Фонд державного майна виставить на аукціон «Перший київський машинобудівний завод». За продаж розраховували тоді отримати мільярд гривень.

У липні аукціонна комісія з приватизації заводу «Більшовик» повідомила, що направить уряду пропозицію встановити стартову ціну активу у 1,4 млрд грн.