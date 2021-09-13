Нові кадрові призначення в КМДА: Кличко підписав документ

Відповідно до нового окладу, посадовці отримуватимуть 5500 грн

Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про кадрові призначення в столичній владі. Про це стало відомо з відповідних документів на сайті КМДА.

Відомо, що Кличко призначив Аріну Алексеєву на посаду головного спеціаліста відділу забезпечення постійних комісій Київради з питань підприємництва та благоустрою. Вона заступить на посаду з 14 вересня з посадовим окладом в 5500 грн на місяць.

Також міський голова призначив Ольгу Прядкіну на посаду головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Київради з прав осіб з інвалідністю з 14 вересня з посадовим окладом в 5500 грн.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко призначив головою Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора.

У конкурсі на посаду директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА переміг Олег Половинко.