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    Нові кадрові призначення в КМДА: Кличко підписав документ

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    Мер Києва підписав кадрові розпорядження - Нові кадрові призначення в КМДА: Кличко підписав документ
    Мер Києва підписав кадрові розпорядження
    Фото: kyiv.klichko.org

    Відповідно до нового окладу, посадовці отримуватимуть 5500 грн

    Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про кадрові призначення в столичній владі. Про це стало відомо з відповідних документів на сайті КМДА.

    Відомо, що Кличко призначив Аріну Алексеєву на посаду головного спеціаліста відділу забезпечення постійних комісій Київради з питань підприємництва та благоустрою. Вона заступить на посаду з 14 вересня з посадовим окладом в 5500 грн на місяць.

    Також міський голова призначив Ольгу Прядкіну на посаду головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Київради з прав осіб з інвалідністю з 14 вересня з посадовим окладом в 5500 грн.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко призначив головою Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора.

    У конкурсі на посаду директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА переміг Олег Половинко.

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    Теги: Віталій Кличко кадрові зміни мер КМДА
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    Нові кадрові призначення в КМДА: Кличко підписав документ