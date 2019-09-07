Кличко попередив, що дуалізм влади може заблокувати розвиток Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міський голова Києва Віталій Кличко

Мер столиці виступає за те, що «аби перед киянами відповідала та людина, яку вони обрали»

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що дуалізм влади в столиці може заблокувати розвиток міста.

Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

«У «Законі про столицю», в тлумаченні Конституційного Суду чітко прописано, що обраний киянами міський голова повинен бути призначений головою КМДА. - Аби мер міг втілити ту програму, ті перетворення, що він обіцяв під час виборів, - наголосив Кличко. - У мене конфлікту з паном Богданом немає. Я не тримаюсь за посади чи крісла. Я виступаю за те, аби перед киянами відповідала та людина, яку вони обрали. А не той, кого призначили згори, і хто не несе відповідальності перед громадою», - сказав мер столиці.

Кличко зауважив, що сьогодні киян намагаються позбавити права обирати владу в своєму місті. І це суперечить усім принципам самоврядування і децентралізації.



«Я відповідальний перед громадою. Я поставив на це свою репутацію. І якщо партії влади не подобається мер Києва - то є один законний вихід. Тоді кандидат від цієї партії, дочекавшись виборів, може вийти до людей, запропонувати їм свою програму. І якщо він переможе - нехай буде мером. Але це повинні вирішити кияни!», - наголосив Кличко.

Напередодні голова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що влада зобов’язана звільнити голову КМДА Віталія Кличка.

Нагадаємо, під Офісом президента на вулиці Банковій у Києві 6 вересня відбувся мітинг проти незаконного звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Як відомо, Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Раніше Кличко заявив, що намагання розділити посади мера Києва і голови Київської міської держадміністрації і запровадити в столиці двовладдя є неконституційними і недемократичними.

За його словами, йдеться про наступ на місцеве самоврядування і згортання реформи децентралізації.