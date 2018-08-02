Кличко поскаржився на шантаж «Нафтогазу»



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Віталій Кличко заявив, що «Нафтогаз» обрав позицію шантажу

«Нафтогаз» продовжує вимагати від Києва сплати штрафних санкцій і пені, які виникли в результаті господарської діяльності приватної компанії

Головною проблемою для повноцінної роботи теплового господарства столиці залишається небажання НАК «Нафтогаз України» укладати угоду на постачання газу з «Київтеплоенерго».

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Newsone».

«Нафтогаз обрав позицію шантажу. В компанії кажуть, що увімкнуть газ тільки після того, як ми заплатимо всі борги «Київенерго». Ми готові обговорювати ці питання в суді, і готові виконувати рішення суду. Ми разом звернулися до суду, і чекаємо на його рішення», - відзначив Кличко.

«Але чому мешканці столиці мають бути заручниками цієї ситуації? Це - недержавницька, нелюдська позиція «Нафтогазу». Столиця була близька до техногенної катастрофи. Але, нам вдалося її уникнути. В нас був дуже складний процес передачі активів, який нагадував детективний роман - коли нам відмовляли у закупівлі газу приватні компанії», - зазначив мер Києва.

За його словами через загрозу відключення ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, що забезпечують теплом та гарячою водою близько 70% Києва і виробляють електрику, могла статися надзвичайна ситуація. Як підкреслив Кличко, завдяки спільним зусиллям міської влади й представників уряду, вдалося уникнути загрози відключення ТЕЦ. На ці об’єкти тимчасово постачатиметься природний газ комерційних постачальників. Протягом кількох тижнів спільно з представниками уряду міська влада має розробити алгоритм остаточного врегулювання проблеми заборгованості перед «Нафтогазом».

Мер столиці вкотре підтвердив готовність столичної влади погасити борги саме населення перед «Нафтогазом». Натомість, НАК «Нафтогаз» продовжує вимагати від Києва сплати штрафних санкцій і пені, які виникли в результаті господарської діяльності приватної компанії. А це - більше 1 млрд 200 млн. гривень. І сплачувати борги приватної компанії місто не збирається.

Також Кличко прокоментував ситуацію з відсутністю гарячої води в багатьох будинках столиці. За його словами, саме через небажання «Нафтогазу» укладати угоду понад 200 котелень міста не можуть подавати гарячу воду для населення.

«Я ще раз вибачаюсь перед киянами. Я зроблю все для того, аби за тиждень – два вирішити проблему з укладенням договорів», - заявив Кличко.

Нагадаємо, 1 серпня мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто готове до переговорів з НАК «Нафтогаз» та відстоює свою позицію в судах, рішення яких виконуватиме. Але, він вкотре закликав керівництво цієї компанії підписати угоду з КП «Київтеплоенерго» на постачання газу. Він зазначив, що «Нафтогаз» продовжує вимагати з Києва сплати штрафних санкцій приватної компанії, роблячи заручниками киян. Кличко зазначив, що не збирається дарувати 1,2 млрд грн.

Протягом місяця столиця буде закуповувати газ у комерційної структури. За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, місто придбало понад 18 мільйонів кубометрів газу.

Як повідомлялося, спір між Києвом та «Нафтогазом» дійшов до Верховного Суду.

Господарський суд Києва не задовольнив заяву енергокомпанії «Київенерго» про заміну боржника на комунальне підприємство «Київтеплоенерго» у справі про заборгованість за газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

31 липня Господарський суд Києва переніс на 10 вересня підготовче засідання за провадженням, в якому комунальне підприємство «Київтеплоенерго», що отримало в управління теплові активи від «Київенерго», вимагає від НАК «Нафтогаз України» визнати укладеним договір на постачання газу.

20 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), своєю постановою встановила тарифи для КП «Київтеплоенерго» на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.