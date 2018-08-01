Кличко не збирається дарувати «Нафтогазу» 1,2 млрд грн



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Мер Києва ВІталій Кличко

Кияни є заручниками позиції «Нафтогазу», переконаний Кличко

Мешканці столиці наразі залишаються заручниками позиції НАК «Нафтогаз України». Про це в ефірі «Сніданку з 1+1» заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Нафтогаз» продовжує вимагати з Києва сплати штрафних санкцій приватної компанії. Це більше 1 млрд 200 млн гривень. Я не можу собі дозволити подарувати комусь, до прикладу, 10 нових дитсадків або 150 кілометрів доріг, - підкреслив він. – «Нафтогаз» робить заручниками ситуації нас, киян. Ми продовжуємо перемовини з «Нафтогазом» і не хочемо затягувати цей процес. Я переконаний, що наступне судове засідання повинне вирішити це питання».

Разом з тим, Кличко зазначив, що місто готове до різних можливих сценаріїв розвитку подій.

Мер повідомив, що ситуація, в якій «Нафтогаз» відмовляється підписувати угоду про поставку місту газу, може спричинити загрозу регіонального рівня. Тому, щоб цього не сталося, питання винесене на національний рівень - для розв‘язання проблеми столиця звернулася до уряду.

«Але сподіваюся, що надзвичайних ситуацій вдасться уникнути. Ми розраховуємо, що досягнемо домовленостей, які дозволять відновити постачання гарячої води в квартири киян та не допустити відключень електроенергії в місті», - сказав Кличко.

Як відомо, на сьогодні через те, що НАК «Нафтогаз України» відмовляється укласти договір із «Київтеплоенерго» на поставку газу, більш як 3 тисяч житлових будинків столиці залишаються без гарячої води.

Як повідомлялося, спір між Києвом та «Нафтогазом» дійшов до Верховного Суду.

Господарський суд Києва не задовольнив заяву енергокомпанії «Київенерго» про заміну боржника на комунальне підприємство «Київтеплоенерго» у справі про заборгованість за газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

31 липня Господарський суд Києва переніс на 10 вересня підготовче засідання за провадженням, в якому комунальне підприємство «Київтеплоенерго», що отримало в управління теплові активи від «Київенерго», вимагає від НАК «Нафтогаз України» визнати укладеним договір на постачання газу.

20 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), своєю постановою встановила тарифи для КП «Київтеплоенерго» на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.