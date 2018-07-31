Кияни і у вересні будуть без гарячої води: суд переніс розгляд спору між Києвом і «Нафтогазом»



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Сторони зараз перебувають у процесі переговорів про мирне врегулювання спору, результатів якого ще немає

Господарський суд Києва переніс на 10 вересня підготовче засідання за провадженням, в якому комунальне підприємство «Київтеплоенерго», що отримало в управління теплові активи від «Київенерго», вимагає від НАК «Нафтогаз України» визнати укладеним договір на постачання газу.

Відповідне рішення суд прийняв 31 липня.

«За клопотанням сторін у підготовчому засіданні суду оголошено перерву до 10 вересня», - сказала суддя Сівакова Вікторія, яку цитує УНІАН.

В ході судового засідання представник «Київтеплоенерго» повідомив, що його стороні необхідно час для підготовки відкликання на подану минулого тижня позовну заяву «Київенерго» по даному провадженню. При цьому він попросив суд не затягувати розгляд справи, оскільки від його вирішення залежить відновлення гарячого водопостачання киян.

Разом з тим, представник «Нафтогазу» попросив суд відкласти розгляд провадження на триваліший період, оскільки сторони зараз перебувають у процесі переговорів про мирне врегулювання спору, результатів якого ще немає.

Після завершення судового засідання сторони відмовилися від коментарів журналістам.

Нагадаємо, спір між Києвом та «Нафтогазом» дійшов до Верховного Суду.

Як відомо, Господарський суд Києва не задовольнив заяву енергокомпанії «Київенерго» про заміну боржника на комунальне підприємство «Київтеплоенерго» у справі про заборгованість за газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

Як повідомлялося, 20 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), своєю постановою встановила тарифи для КП «Київтеплоенерго» на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

Таким чином, на сьогодні КП «Київтеплоенерго» має усі необхідні дозволи та ліцензії для повноцінної роботи, і міська влада сподівається, що найближчим часом буде вирішене питання укладення угоди з НАК «Нафтогаз» для стабільного постачання послуг киянам.