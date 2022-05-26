Кличко назвав кількість киян, яких вбили окупанти

Ракети можуть вдарити в будь-який момент, – сказав Кличко

Російські військові під час спроб атакувати Київ вбили 120 жителів міста. Ще 300 були поранені. 16 дітей потрапили до лікарні у тяжкому стані, четверо з них померли. Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розповів мер Києва Віталій Кличко. Він сказав, що в столиці російські окупанти знищили логістичні центри, необхідні для забезпечення міста товарами та продуктами харчування. І зараз тривають роботи з відновлення всіх логістичних ланцюгів.

«Для мене головне завдання – забезпечити нормальне життя для Києва. А головне для всіх українців і киян – це безпека. Щодня ми чуємо багато разів сирени, які змушують нас йти в бункери. Деякі люди провели місяці під землею. І навіть сьогодні ніхто не в безпеці. Ракети можуть вдарити в будь-який момент», – сказав Кличко.

Він пригадав, як під час візиту генерального секретаря ООН Антонія Гуттереша в Київ росіяни обстріляли українську столицю. Кличко наголосив, що вибухи вбили людей за кілька кілометрів від місця зустрічі генсека ООН з президентом України Володимиром Зеленським.

Кличко також розповів, скільки людей повернулося до Києва. За його словами, до початку повномасштабного вторгнення Росії у столиці мешкало 3,5 мільйони людей. Однак через російську агресію більшість жінок і дітей переїхали в більш безпечні місця.

«Зараз у нас близько 2,5 мільйонів жителів. Люди помалу повертаються. Коли мене питають, чи можна повертатися, я кажу, що це на власний страх і ризик. Транспорт працює, хоч і не так добре, як раніше. Сервіси відновлюють роботу. Але атмосфера напружена. Тому що кожного дня кілька разів лунають сирени», - сказав Кличко.