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    Кличко назвав кількість киян, яких вбили окупанти

    Віталій Кличко розповів на&nbsp;Всесвітньому економічному форумі в Давосі про ситуацію в українській столиці&nbsp; - Кличко назвав кількість киян, яких вбили окупанти
    Віталій Кличко розповів на Всесвітньому економічному форумі в Давосі про ситуацію в українській столиці 
    скріншот з відео

    Ракети можуть вдарити в будь-який момент, – сказав Кличко

    Російські військові під час спроб атакувати Київ вбили 120 жителів міста. Ще 300 були поранені. 16 дітей потрапили до лікарні у тяжкому стані, четверо з них померли. Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розповів мер Києва Віталій Кличко. Він сказав, що в столиці російські окупанти знищили логістичні центри, необхідні для забезпечення міста товарами та продуктами харчування. І зараз тривають роботи з відновлення всіх логістичних ланцюгів.

    «Для мене головне завдання – забезпечити нормальне життя для Києва. А головне для всіх українців і киян – це безпека. Щодня ми чуємо багато разів сирени, які змушують нас йти в бункери. Деякі люди провели місяці під землею. І навіть сьогодні ніхто не в безпеці. Ракети можуть вдарити в будь-який момент», – сказав Кличко.

    Він пригадав, як під час візиту генерального секретаря ООН Антонія Гуттереша в Київ росіяни обстріляли українську столицю. Кличко наголосив, що вибухи вбили людей за кілька кілометрів від місця зустрічі генсека ООН з президентом України Володимиром Зеленським.

    Кличко також розповів, скільки людей повернулося до Києва. За його словами, до початку повномасштабного вторгнення Росії у столиці мешкало 3,5 мільйони людей. Однак через російську агресію більшість жінок і дітей переїхали в більш безпечні місця.

    «Зараз у нас близько 2,5 мільйонів жителів. Люди помалу повертаються. Коли мене питають, чи можна повертатися, я кажу, що це на власний страх і ризик. Транспорт працює, хоч і не так добре, як раніше. Сервіси відновлюють роботу. Але атмосфера напружена. Тому що кожного дня кілька разів лунають сирени», - сказав Кличко.

    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ Швейцарія війна вбивство смерть військові Україна окупація безпека #stoprussia
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    Кличко назвав кількість киян, яких вбили окупанти