Вакарчук показав, як медики боряться за життя дітей з Маріуполя

Цивільні люди зі своїми дітьми, на власних авто, великою колоною виїжджали і по них було відкрито вогонь окупантами

Фронтмен українського гурту «Океан Ельзи» відвідав реанімацію шпиталю у Запоріжжі, де медики рятували поранених російськими окупантами дітей, які разом із батьками намагалися виїхати з обложеного Маріуполя. Відповідні фото та відео співак розмістив у Facebook.

«Це найстрашніше відео, яке я коли-небудь знімав. Ви, певно, чули, що ці діти разом із дорослими намагалися вирватися з блокадного Маріуполя. Цивільні люди зі своїми дітьми, на власних авто, великою колоною виїжджали. І по них було відкрито вогонь окупантами. Російські загарбники поранили кількох дітей, деяким діткам довелося ампутувати ніжки. Це найтяжчі воєнні злочини – проти дітей! А вся їхня вина перед росіянами в тому, що ці діти – українці, які живуть у своїй незалежній країні», – написав Вакарчук.

Він зазначив, що оприлюднив відео поранених дітей для того, щоб світ побачив «злочини нелюдів із Росії».

«Світ має готуватися до найбільшого міжнародного трибуналу з часів Нюрнберга. Не знаю, чи є сенс шукати людяності там, але одне відео записав для матерів російських убивць», – заявив артист.

Звертаючись до матерів російських окупантів, Вакарчук закликав їх зупинити війну.

«Ми перебуваємо в реанімації, де наші лікарі доблесно борються буквально за життя дітей, які були поранені російськими ракетами просто за те, що вони живуть у незалежній країні. Я хочу, щоб ви побачили це і зупинили свою шалену владу. Не бійтеся. Перестаньте боятися. Вийдіть на площі! Подивіться, що вони роблять із нашими дітьми прямо зараз. Зупиніть війну», – закликав співак.

Також у Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.

Нагадаємо, росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Дети».

Також рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.

Напередодні окупанти обстріляли Маріуполь із моря.

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