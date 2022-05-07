Кличко розповів, коли варто починати повертатися до столиці

Столичний голова вважає, що загроза провокацій зменшиться після 9 травня

Загроза обстрілів і провокацій у Києві залишається високою до 9 травня включно, після цієї дати мешканці, що покинули місто, можуть поступово повертатися. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко в коментарі «Радіо НВ».

«Я рекомендую киянам поки що не поспішати повертатися в Київ, враховуючи небезпеку. Метою агресора була і залишається столиця. Велика кількість замінувань у передмісті, у лісопаркових зонах. Військові кажуть, що поки велика частина цих територій залишається небезпечною. Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8−9 травня можна потроху буде повертатися до столиці».

Міський голова столиці пояснив, що «тривалу» комендантську годину на 8-9 травня міська влада спільно з військовим керівництвом вирішили не запроваджувати. Керівництво міста сподівається, що ці дні минуть без обстрілів окупантів і паніки серед населення, але виключати провокації з боку ворога не можна.

8 і 9 травня на території Києва заборонили проведення будь-яких масових заходів. Крім того, військові та правоохоронці забезпечать посилене патрулювання.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.

Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.

Додамо, що Міноборони очікує провокації від РФ перед 9 травня.

Українська розвідка на початку травня отримала інформацію про те, що Путін готується оголосити масову мобілізацію в Росії 9 травня.

До слова, на початку квітня Віталій Кличко звернувся до киян, які виїхали з міста, із проханням не повертатися через велику кількість вибухових предметів у столиці і загрозу ракетних обстрілів.

Раніше повідомлялося, що, починаючи з 16 травня, у Києві планують відновити плату за проїзд у громадському транспорті. Відповідний проєкт рішення зареєстрований на сайті Київради.

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