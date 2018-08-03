Кличко розпорядився прибрати рекламу з метрополітену



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Реклама у столичному метро

У Києві вводять нову схему розміщення реклами

Влада Києва разом з власниками рекламних компаній розробила правила розміщення зовнішньої реклами в Києві. Тепер її кількість на вулицях столиці зменшиться. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Newsone».

За його словами, в місті впроваджують нову схему розміщення наземної реклами.

«Наша принципова позиція – кількість реклами на вулицях столиці має бути меншою. Ми знайшли компроміс між усіма ключовими гравцями рекламного ринку. І домовилися про те, що зовнішньої реклами в місті повинно бути менше. Сьогодні, наприклад, ви не побачите в центрі столиці так звані розтяжки, не побачите такої кількості великих біл-бордів, - зазначив Кличко. - Діють ухвалені правила. Це стосуватиметься і метрополітену. Ми мінімізуємо кількість реклами, яка «закриває» як вагони метро, так і самі станції».

За його словами, нагальним є питання впорядкування розміщення реклами на транспорті. Кличко заявив, що він дав відповідне доручення профільному заступнику Олексію Резнікову та Управлінню з питань реклами КМДА щодо розробки в стислі терміни схеми розміщення реклами на транспорті. Її, зокрема, не повинно бути на вікнах та дверях у вагонах метро, на дверях вхідної групи метрополітену та мармурових фрагментах оздоблення станцій. Також реклама не повинна псувати вигляд станцій- пам‘яток архітектури.