  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кличко розпорядився прибрати рекламу з метрополітену

    • Розсилка
    Реклама у столичному метро - Кличко розпорядився прибрати рекламу з метрополітену
    Реклама у столичному метро

    У Києві вводять нову схему розміщення реклами

    Влада Києва разом з власниками рекламних компаній розробила правила розміщення зовнішньої реклами в Києві. Тепер її кількість на вулицях столиці зменшиться. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Newsone».

    За його словами, в місті впроваджують нову схему розміщення наземної реклами.

    «Наша принципова позиція – кількість реклами на вулицях столиці має бути меншою. Ми знайшли компроміс між усіма ключовими гравцями рекламного ринку. І домовилися про те, що зовнішньої реклами в місті повинно бути менше. Сьогодні, наприклад, ви не побачите в центрі столиці так звані розтяжки, не побачите такої кількості великих біл-бордів, - зазначив Кличко. - Діють ухвалені правила. Це стосуватиметься і метрополітену. Ми мінімізуємо кількість реклами, яка «закриває» як вагони метро, так і самі станції».

    За його словами, нагальним є питання впорядкування розміщення реклами на транспорті. Кличко заявив, що він дав відповідне доручення профільному заступнику Олексію Резнікову та Управлінню з питань реклами КМДА щодо розробки в стислі терміни схеми розміщення реклами на транспорті. Її, зокрема, не повинно бути на вікнах та дверях у вагонах метро, на дверях вхідної групи метрополітену та мармурових фрагментах оздоблення станцій. Також реклама не повинна псувати вигляд станцій- пам‘яток архітектури.

    Читайте також
    Віталій Кличко Київ метро КМДА реклама
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ