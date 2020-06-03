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    Кличко розповів, скільки тестів на коронавірус уже зробили в Києві

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    Лише в Київському міському лабораторному центрі МОЗ України дослідили майже 30 тисяч зразків біоматеріалу - Кличко розповів, скільки тестів на коронавірус уже зробили в Києві
    Лише в Київському міському лабораторному центрі МОЗ України дослідили майже 30 тисяч зразків біоматеріалу

    Показник охоплення тестуванням у столиці перевищує норму в п'ять разів, запевняють у владі

    Показник охоплення тестуванням на коронавірус мешканців Києва становить понад 60 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Ми збільшили в столиці кількість тестувань та досліджень зразків на ПЛР-тести. Їх роблять в шести комунальних медзакладах міста. Також дослідження зразків проводять приватні лабораторії і клініки та державні медичні установи, - сказав мер. - За період пандемії тільки мобільні бригади медиків, які виїжджають до хворих з підозрою на коронавірус, відібрали майже 17 300 зразків біоматеріалу. І тільки в Київському міському лабораторному центрі МОЗ України дослідили майже 30 тисяч зразків біоматеріалу. А показник охоплення тестуванням мешканців Києва становить понад 60 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб».

    Він зазначив, що всім лікарям, що працюють чи могли контактувати з хворими або з людьми з підозрою на Covid-19, роблять ІФА-тести.

    «Це тести на наявність в організмі антитіл до вірусу. На сьогодні в столиці працівникам медзакладів зробили понад 850 ІФА-тестів», - повідомив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24823
    • Хворіють
      13648
    • Одужали
      10440
    • Померли
      735

    Нагадаємо, станом на ранок 3 червня, у Києві підтверджено 3133 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 62 особи. 

    Віталій Кличко Київ лікар лікарня епідемія кияни коронавірус
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