Кличко розповів, скільки тестів на коронавірус уже зробили в Києві



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Лише в Київському міському лабораторному центрі МОЗ України дослідили майже 30 тисяч зразків біоматеріалу

Показник охоплення тестуванням у столиці перевищує норму в п'ять разів, запевняють у владі

Показник охоплення тестуванням на коронавірус мешканців Києва становить понад 60 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Ми збільшили в столиці кількість тестувань та досліджень зразків на ПЛР-тести. Їх роблять в шести комунальних медзакладах міста. Також дослідження зразків проводять приватні лабораторії і клініки та державні медичні установи, - сказав мер. - За період пандемії тільки мобільні бригади медиків, які виїжджають до хворих з підозрою на коронавірус, відібрали майже 17 300 зразків біоматеріалу. І тільки в Київському міському лабораторному центрі МОЗ України дослідили майже 30 тисяч зразків біоматеріалу. А показник охоплення тестуванням мешканців Києва становить понад 60 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб».

Він зазначив, що всім лікарям, що працюють чи могли контактувати з хворими або з людьми з підозрою на Covid-19, роблять ІФА-тести.

«Це тести на наявність в організмі антитіл до вірусу. На сьогодні в столиці працівникам медзакладів зробили понад 850 ІФА-тестів», - повідомив Кличко.

Коронавірус в Україні

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Нагадаємо, станом на ранок 3 червня, у Києві підтверджено 3133 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 62 особи.