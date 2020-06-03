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    Київ і сім областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, – МОЗ

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    У Києві кількість тестувань на 100 тис. населення становить 63,89 - Київ і сім областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, – МОЗ
    У Києві кількість тестувань на 100 тис. населення становить 63,89

    Заповнюваність ліжок в лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, станом на ранок 3 червня в жодній області не перевищує 50%

    Станом на ранок 3 червня Київ і сім областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину (список регіонів, які не відповідають критеріям, не змінився порівняно з 2 червня).

    Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

    Показником інцидентності не відповідають Волинська (14,06 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Львівська (15,41), Рівненська (31,14) і Чернівецька (33,01) області, а також Київ (13,28).

    Показником кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менше 12) не відповідають Донецька (8,85), Дніпропетровська (9,94) і Харківська (11,61) області.

    При цьому заповнюваність ліжок в лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, станом на ранок 3 червня в жодній області не перевищує 50%.

    Найбільший цей показник в Чернівецькій області (45,26%), в Києві (41,04%) та Івано-Франківській області (33,89%).

    У Києві кількість тестувань на 100 тис. населення становить 63,89.

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    Нагадаємо, станом на ранок 3 червня в Україні зафіксовано 483 нових випадків коронавірусу, це на 155 випадків більше, ніж учора (328). Усього виявлено 24 823 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 791 у дітей, 4 775 – у медиків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24823
    • Хворіють
      13648
    • Одужали
      10440
    • Померли
      735

    Зазначимо, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня, згідно з якою кожна область переходить до наступного етапу ослаблення карантину в разі досягнення необхідних епідеміологічних показників.

    Кабмін здоров'я Міністерство охорони здоров'я Київ модель хвороби населення коронавірус
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