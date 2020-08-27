Кличко спростував чутки про пошкодження найбільшого прапора України (фото)



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Найбільший прапор України майорить над Києвом Фото: пресслужба мера Києва

Сьогодні здійснили перевірку, в якому стані полотно прапора та інженерна споруда флагштока

Мер Києва Віталій Кличко спростував чутки про нібито пошкодження найбільшого прапора України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Бачу, як схвилювали чимало інтернет-користувачів фото спущеного найбільшого, головного прапору України. Хтось збентежений, а хтось вже почав зловтішатися і маніпулювати. Так от, сенсації немає. Прапор не пошкоджений вітром, як писали деякі «джерела». Його не замінили на новий», - зазначив мер.

«Для належної експлуатації флагштока мають регулярно відбуватися регламентні роботи - для перевірки, в якому стані полотно прапора та інженерна споруда флагштока. Сьогодні вперше після відкриття меморіалу здійснили такі роботи. Отже, прапор цілий, флагшток у відмінному стані. І всі можуть побачити, що наш головний прапор гордо майоріє над Києвом», - наголосив Кличко.

Нагадаємо, 22 серпня Кличко відкрив меморіал, де встановлений найвищий флагшток, на якому підняли найбільший прапор України. Висота флагштока сягає майже 90 метрів. А розміри полотнища прапора – 16 на 24 метри.