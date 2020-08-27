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    Кличко спростував чутки про пошкодження найбільшого прапора України (фото)

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    Найбільший прапор України майорить над Києвом - Кличко спростував чутки про пошкодження найбільшого прапора України (фото)
    Найбільший прапор України майорить над Києвом
    Фото: пресслужба мера Києва

    Сьогодні здійснили перевірку, в якому стані полотно прапора та інженерна споруда флагштока

    Мер Києва Віталій Кличко спростував чутки про нібито пошкодження найбільшого прапора України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Друзі! Бачу, як схвилювали чимало інтернет-користувачів фото спущеного найбільшого, головного прапору України. Хтось збентежений, а хтось вже почав зловтішатися і маніпулювати. Так от, сенсації немає. Прапор не пошкоджений вітром, як писали деякі «джерела». Його не замінили на новий», - зазначив мер.

    «Для належної експлуатації флагштока мають регулярно відбуватися регламентні роботи - для перевірки, в якому стані полотно прапора та інженерна споруда флагштока. Сьогодні вперше після відкриття меморіалу здійснили такі роботи. Отже, прапор цілий, флагшток у відмінному стані. І всі можуть побачити, що наш головний прапор гордо майоріє над Києвом», - наголосив Кличко. 

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    Кличко спростував чутки про пошкодження найбільшого прапора України (фото)
    Кличко спростував чутки про пошкодження найбільшого прапора України (фото)

    Нагадаємо, 22 серпня Кличко відкрив меморіал, де встановлений найвищий флагшток, на якому підняли найбільший прапор України. Висота флагштока сягає майже 90 метрів. А розміри полотнища прапора – 16 на 24 метри.

    Віталій Кличко Київ прапор
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