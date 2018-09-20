Кличко у Німеччині: Київ відкритий для бізнесу та інвестицій



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Мер Києва ВІталій Кличко виступив на Дні німецької економіки

60% всіх іноземних інвестицій в українську економіку «приходять» саме до столиці

Київ – перспективний і відкритий ринок для бізнесу та інвестицій. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час виступу на Дні німецької економіки, який цього року відбувається в місті Аахені.

Головна тема форуму – «Світова торгівля в умовах глобальних змін». У ньому беруть участь близько 1000 учасників, серед яких представники понад 50 промислово-торговельних палат Німеччини, провідних німецьких компаній, що здійснюють зовнішньо-торговельну діяльність, експерти.

«Сьогодні Київ, як ніколи, підготовлений і відкритий до співпраці. Перспективний для інвестування», – сказав Кличко.

Він зауважив, що 60% всіх іноземних інвестицій в українську економіку «приходять» саме до столиці, адже в місті запроваджено прозорі механізми управління, а «гарантом» для інвесторів мер виступає особисто.

Київський міський голова запевнив, що Київ є надійним партнером і перспективним ринком для бізнесу та інвестицій.

«Хочу запевнити, ми – надійні партнери. Київ – перспективний ринок для бізнесу та інвестицій. І його мер – захисник інвестицій і добре говорить німецькою. Ми приречені на ефективну співпрацю. І налаштовані на неї!» – звернувся до представників німецького бізнесу Кличко.

Він наголосив, що для України одним із пріоритетних напрямків є розвиток відносин з Німеччиною, яка допомагає політично, підтримує європейські прагнення України і є одним з основних українських зовнішньо-економічних партнерів.

Кличко підкреслив, що такі відомі німецькі компанії як «Дойтц-Фар», «Кнауф», «Хіпп», «Вальтер Бау», «Леоні», BMW, MAN, AUDI уже активно працюють на українському ринку. Німеччина також є одним з найбільших постачальників високотехнологічної продукції, обладнання і устаткування в Україну.

Крім того київський міський голова зазначив щодо ефективності співпраці Києва з німецькими партнерами.

«Завдяки компанії SAP, наприклад, ми першими в Україні, запровадили в столиці відкритий бюджет (електронний бюджет). Тим самим почавши впроваджувати технологію міського управління Smart City», – сказав він та додав, що Київ також співпрацює з німецькими фахівцями в галузі мостобудування, енергоефективності. А спеціалісти з муніципалітету підвищують кваліфікацію і переймають досвід управління в колег у різних містах Німеччини.

Кличко зазначив, що в 2014 році, як мер столиці, взяв на себе відповідальність змінити місто і робить це.

«Можу впевнено сказати – нехай складно і з проблемами, але мені це вдається. Київ змінюється, розвивається, стає гарнішим і комфортнішим», – зазначив мер української столиці.

Він додав, що протягом останніх чотирьох років столична влада працює над оновленням інфраструктури, будівництвом нових шкіл та садочків, ремонтом лікарень, створенням зелених зон відпочинку європейського рівня.

«Сьогодні до Києва приїжджають мільйони туристів, ми проводимо великі заходи міжнародного рівня. Київ можна образно назвати «островом процвітання» в країні. Адже, у порівнянні з 2014 роком міський бюджет збільшився вдвічі. А зовнішній борг міста ми вдвічі скоротили. Багато українців сьогодні прагнуть жити саме в Києві. Оскільки у столиці найвищий рівень заробітної платні в країні, немає безробіття, найкраща соціальна підтримка незахищених верств населення», – зазначив Кличко.

Він наголосив, що робить усе, щоб київські стандарти життя та ноу-хау розповсюджувалися і на інші українські міста.

«В мене ще багато амбітних планів та завдань, і я працюю, щоб Київ став процвітаючою європейською столицею. І основне наше завдання – продовжувати системні економічні реформи, викорінювати корупцію на всіх рівнях. Не побороли ми її ще, на жаль. Але ми це сьогодні робимо», – заявив мер Києва.