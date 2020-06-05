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    Кличко відповів на пропозицію партії Порошенка йти на вибори від «Євросолідарністі»

    • Розсилка
    <span>Віталій Кличко знову балотуватиметься на пост мера Києва</span> - Кличко відповів на пропозицію партії Порошенка йти на вибори від «Євросолідарністі»
    Віталій Кличко знову балотуватиметься на пост мера Києва
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Я висуватимусь в мери від партії «Удар Віталія Кличка», - заявив Київський міський голова

    Мер Києва Віталій Кличко заявив, що висуватиметься кандидатом в мери столиці від політичної сили, яку очолює - партії «Удар». Про це Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Я почитав у ЗМІ заяву партії «Європейська солідарність»  про готовність висунути  мою кандидатуру на посаду мера Києва. Хочу подякувати за таку пропозицію. Але зазначу, що я багато років є лідером політичної сили «Удар», яка завжди боролась і відстоювала демократичні європейські цінності. І висуватимусь в мери від партії «Удар Віталія Кличка». А також поведу команду «Удару» на місцеві вибори, зокрема - в Київраду», - зазначив Кличко.

    «Заради захисту інтересів місцевого самоврядування, інтересів громадян, ми будемо готові співпрацювати з усіма демократичними силами, які діятимуть за правилами і порядно. Та працюватимуть в майбутній Київраді над змінами в столиці. І над змінами в країні в інших радах. Нагадаю: Київ дивиться у майбутнє», - підкреслив мер.

    Нагадаємо, що Центральна Рада партії «Європейська солідарність» звернулася до Київського міського голови Віталія Кличка, в якій висловила готовність висунути його кандидатуру на виборах мера від ЄС, а також запропонувала очолити виборчий список партії до Київської міської ради. 

    Також партія Порошенка виступила за узгодженя кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ з іншими демократичними силами.

    Згідно з чинним законодавством, місцеві вибори мають відбутись в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень, тобто 25 жовтня 2020 року. Пройти вони мають одночасно на всій території країни — виборці обиратимуть представників місцевих органів влади та міських голів.

    Віталій Кличко був обраний Київським міським головою у 2014 році. 

     Більше читайте: Місцеві вибори. Які новації готує влада


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