Кличко відповів на пропозицію партії Порошенка йти на вибори від «Євросолідарністі»



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Віталій Кличко знову балотуватиметься на пост мера Києва Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Я висуватимусь в мери від партії «Удар Віталія Кличка», - заявив Київський міський голова

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що висуватиметься кандидатом в мери столиці від політичної сили, яку очолює - партії «Удар». Про це Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Я почитав у ЗМІ заяву партії «Європейська солідарність» про готовність висунути мою кандидатуру на посаду мера Києва. Хочу подякувати за таку пропозицію. Але зазначу, що я багато років є лідером політичної сили «Удар», яка завжди боролась і відстоювала демократичні європейські цінності. І висуватимусь в мери від партії «Удар Віталія Кличка». А також поведу команду «Удару» на місцеві вибори, зокрема - в Київраду», - зазначив Кличко.

«Заради захисту інтересів місцевого самоврядування, інтересів громадян, ми будемо готові співпрацювати з усіма демократичними силами, які діятимуть за правилами і порядно. Та працюватимуть в майбутній Київраді над змінами в столиці. І над змінами в країні в інших радах. Нагадаю: Київ дивиться у майбутнє», - підкреслив мер.

Нагадаємо, що Центральна Рада партії «Європейська солідарність» звернулася до Київського міського голови Віталія Кличка, в якій висловила готовність висунути його кандидатуру на виборах мера від ЄС, а також запропонувала очолити виборчий список партії до Київської міської ради.

Також партія Порошенка виступила за узгодженя кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ з іншими демократичними силами.

Згідно з чинним законодавством, місцеві вибори мають відбутись в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень, тобто 25 жовтня 2020 року. Пройти вони мають одночасно на всій території країни — виборці обиратимуть представників місцевих органів влади та міських голів.

Віталій Кличко був обраний Київським міським головою у 2014 році.



