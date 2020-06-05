Київ поки не відкриватиме ресторани, кафе та басейни



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Київ після вихідних розгляне питання щодо можливості відкриття ресторанів

Рішення щодо роботи у Києві ресторанів та басейнів місто ухвалюватиме окремо. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

«Уряд, як ви знаєте, дозволив більшості міст, де показники в межах визначених, перейти до наступного етапу послаблень. Зокрема, відкрити з 5 червня ресторани і кафе та басейни. У Києві на сьогодні один з трьох показників – щодо кількості хворих на сто тисяч населення - перевищує норму. І сьогодні становить 14,9, - сказав Кличко. - Тому, ми не можемо ризикувати здоров’ям людей і запроваджувати ще більші послаблення. Я розумію бізнес, розумію, що йому треба працювати. Але ми ж не хочемо знову повернутися до карантину?».

За словами мера, рішення щодо роботи у столиці ресторанів та басейнів місто ухвалюватиме окремо.

«Рішення щодо роботи в столиці ресторанів і басейнів місто ухвалить окремо, виходячи із ситуації із захворюваністю в найближчі дні. Тобто, комісія із надзвичайних ситуацій міста розгляне це питання після вихідних, наступного тижня», - наголосив Кличко.

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Нагадаємо, станом на ранок 5 червня, у Києві підтверджено 3292 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 82 особи.

5 червня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Київ і ще сім областей не можуть переходити до наступного етапу пом'якшення карантинних заходів, зокрема, до відкриття ресторанів для відвідування всередині через невідповідність за показниками пом'якшення карантину.