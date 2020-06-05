  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київ поки не відкриватиме ресторани, кафе та басейни

    • Розсилка
    Київ поки не відкриватиме ресторани, кафе та басейни

    Київ після вихідних розгляне питання щодо можливості відкриття ресторанів

    Рішення щодо роботи у Києві ресторанів та басейнів місто ухвалюватиме окремо. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

    «Уряд, як ви знаєте, дозволив більшості міст, де показники в межах визначених, перейти до наступного етапу послаблень. Зокрема, відкрити з 5 червня ресторани і кафе та басейни. У Києві на сьогодні один з трьох показників – щодо кількості хворих на сто тисяч населення - перевищує норму. І сьогодні становить 14,9, - сказав Кличко. - Тому, ми не можемо ризикувати здоров’ям людей і запроваджувати ще більші послаблення. Я розумію бізнес, розумію, що йому треба працювати. Але ми ж не хочемо знову повернутися до карантину?».

    За словами мера, рішення щодо роботи у столиці ресторанів та басейнів місто ухвалюватиме окремо.

    «Рішення щодо роботи в столиці ресторанів і басейнів місто ухвалить окремо, виходячи із ситуації із захворюваністю в найближчі дні. Тобто, комісія із надзвичайних ситуацій міста розгляне це питання після вихідних, наступного тижня», - наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      25964
    • Хворіють
      13830
    • Одужали
      11372
    • Померли
      762

    Нагадаємо, станом на ранок 5 червня, у Києві підтверджено 3292 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 82 особи. 

    5 червня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Київ і ще сім областей не можуть переходити до наступного етапу пом'якшення карантинних заходів, зокрема, до відкриття ресторанів для відвідування всередині через невідповідність за показниками пом'якшення карантину. 

    Віталій Кличко Київ ресторан карантин Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ