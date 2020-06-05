Партія Порошенка виступила за узгодженя кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ з іншими демократичними силами



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Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня

У «ЄС» готові до координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями і місцевими лідерами

Центральна Рада політичної партії «Європейська солідарність» закликає усі демократичні сили узгодити кандидатів на посади мерів міст та голів об'єднаних територіальних громад. У зв’язку з цим політсила зробила заяву, в якій йдеться, що «Євросолідарність», як головна опозиційна сила, закликає до створення коаліції проукраїнських політичних сил і до координації зусиль на місцевих виборах.

«Підтримка узгоджених кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ має захистити громади від ще одного нашестя дилетантів під брендом «Слуг» і сформувати фахові місцеві команди, здатні ефективно вирішувати проблеми, які стоять перед громадами.

Друге спільне завдання – забезпечити взаємне непоборювання проукраїнських сил в тих областях, де на виборах є загроза з боку п’ятої колони. Спільними зусиллями маємо мінімізувати результат проросійської ОПЗЖ, і при формуванні більшостей у місцевих радах – залишити цю політичну силу на маргінесі», - йдеться у заяві.

У партії зазначили, що задля реалізації цих завдань в «ЄС» готові до широкої координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями і місцевими лідерами.

Далі наводимо текст заяви «Європейської солідарності»:

Вже понад рік, як над Україною чиниться небезпечний соціальний експеримент. Шляхом витончених маніпуляцій і грубого обману людей до державного керма стала команда невігласів та дилетантів, нездатна засвоїти елементарні ази управління. Вона впевнено веде країну до демонтажу державності, до повзучого сповзання назад у сферу російського впливу.

«Економіка брала розгін, спіткнулась і ризикує проїхати обличчям по землі», – ці слова Зеленського пролунали за вісім днів до карантину і початку пандемії. І самокритично характеризують «здобутки» влади.

Як наслідок, в соціальній сфері замість обіцяного «кінця епохи бідності» стрімко тануть доходи та заощадження громадян. Падає загальний рівень життя, зростає безробіття.

В політичній сфері формування однопартійної більшості, концентрація абсолютної влади в руках недосвідченого Президента, його спроби створити в Україні авторитарний турборежим – створюють загрозу демократії, правам та свободам громадян. Репресії проти опозиції стали такою ж ознакою, як і за часів Януковича.

Істотно погіршилося міжнародне становище України. Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує. Принцип «нічого про Україну без України», якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується. Інтеграція до ЄС та НАТО залишається лише на папері.

При потуранні влади або за участі окремих її представників розгортається повзучий проросійський реванш. Низка представників режиму Януковича отримала важелі впливу на державну політику. В інформаційній сфері п’ята колона працює в режимі повного сприяння і непротидії з боку влади. Московський патріархат спирається на підтримку представників Офісу Президента. Сам президент і його «слуги» не приховують намірів переглянути закон про мову.

Згортаються важливі реформи. В тому числі й ініційована командою Порошенка децентралізація, яка заклала міцну основу для місцевого самоврядування. В умовах непрофесійних дій «дилетантури комедіантів» значна частина міських голів та голів ОТГ, інші органи місцевого самоврядування – стали потужним амортизатором, який пом’якшує негативний ефект від бездарного урядування «Слуг народу». Особливо яскраво це проявилося в умовах боротьби з пандемією коронавірусу.

Місцеві вибори мають стати потужним, – неначе корабельний ревун, – сигналом, який дасть зрозуміти слугам, що їхній «медовий місяць» із суспільством завершився. Країна й люди потребують професійних управлінців на всіх рівнях.

Нагадаємо, що напередодні «слуги народу» перепризначили керівників осередків партії у дев’яти областях. Заступник голови фракції Олександр Корнієнко підкреслив, що зазначені люди очолили не тимчасові передвиборні штаби, а партійні обласні організації, які діятимуть і після місцевих виборів.

Також Верховна Рада 4 червня проголосувала у першому читанні законопроєкт №3485, яким пропонється низка поправок до вже чинного Виборчого кодексу. Зокрема, серед пропозицій депутатів - у містах з населенням від 15 тисяч людей проводити вибори за пропорційною системою з відкритими списками. Фактично можливість висування кандидатів самовисуванцем залишається лише у малих населених пунктах. У цьому випадку виборці ставитимуть дві позначки: за партію та за кандидата від цієї партії.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, місцеві вибори мають відбутись в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень, тобто 25 жовтня 2020 року. Пройти вони мають одночасно на всій території країни — виборці обиратимуть представників місцевих органів влади та міських голів.



