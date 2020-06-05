У партії Порошенка готові висунути Кличка в мери Києва



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Петро Порошенко на попередніх виборах мера підтримав Віталія Кличка

На попередніх виборах Київського міського голови в 2015 році команда Порошенка висунула Кличка кандидатом в мери

Центральна Рада партії «Європейська солідарність» звернулася до Київського міського голови Віталія Кличка, в якій висловила готовність висунути його кандидатуру на виборах мера від ЄС, а також запропонувала очолити виборчий список партії до Київської міської ради. Текст заяви опублікований на офіційному сайті партії.

У «ЄС» нагадують, що на попередніх виборах Київського міського голови в 2015 році команда Порошенка висунула Кличка кандидатом в мери. А сьогодні згідно останніх соцопитувань, «Європейська солідарність» лідирує серед політичних партій у Києві, а Віталій Кличко є лідером серед потенційних кандидатів в мери. «Це ще один доказ того, що кияни хочуть нашої єдності, бо усі ці роки бачили спільну командну роботу і сподіваються на її продовження», - заявляють в «Європейській солідарності».



«Саме тому, виходячи з інтересів киян та держави, «Європейська солідарність» готова і цього разу висунути вас, Віталію Володимировичу, кандидатом на посаду Київського міського голови. І готова бачити Вас на чолі списку «Європейської солідарності» на виборах до Київради», - підкреслюють в ЄС.



«Наближається час, коли демократичні сили, які разом стояли пліч-о-пліч на Майдані, разом працювали в Київраді на благо киян та разом боролися за зміцнення столичного самоврядування, повинні заявити про свої принципові позиції і визначити своїх головних союзників», – йдеться у зверненні.



В партії Порошенка переконані, що здорові демократичні сили повинні ще до виборів на місцевих виборах об’єднатися: «Особливо важливо це зробити в умовах, коли влада здійснює невпинні спроби наступу на місцеве самоврядування та децентралізацію. Коли Офіс Президента хоче поставити Київ на коліна і перетворити міського голову на прислугу «слуг». Коли влада прагне зробити з обраного киянами мера принизливу декорацію, змінивши закон «Про столицю України – місто-герой Київ».



Також у партії Петра Порошенка переконані, що «перемога демократичних сил у Києві запустить хвилю політичного очищення від дилетантів і реваншистів по всій Україні. Ми віримо, що київська громада першою дасть відсіч силам, які почали повертати Україну в сферу російського впливу».



«Наш Київ має бути зеленим тільки від парків і скверів, а не від політичного кольору дилетантства і некомпетентності», - підкреслюється у зверненні.

Нагадаємо, що партія Порошенка виступила за узгодженя кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ з іншими демократичними силами.

Нагадаємо, що напередодні «слуги народу» перепризначили керівників осередків партії у дев’яти областях. Заступник голови фракції Олександр Корнієнко підкреслив, що зазначені люди очолили не тимчасові передвиборні штаби, а партійні обласні організації, які діятимуть і після місцевих виборів.

Також Верховна Рада 4 червня проголосувала у першому читанні законопроєкт №3485, яким пропонється низка поправок до вже чинного Виборчого кодексу. Зокрема, серед пропозицій депутатів - у містах з населенням від 15 тисяч людей проводити вибори за пропорційною системою з відкритими списками. Фактично можливість висування кандидатів самовисуванцем залишається лише у малих населених пунктах. У цьому випадку виборці ставитимуть дві позначки: за партію та за кандидата від цієї партії.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, місцеві вибори мають відбутись в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень, тобто 25 жовтня 2020 року. Пройти вони мають одночасно на всій території країни — виборці обиратимуть представників місцевих органів влади та міських голів.