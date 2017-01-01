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    Київ розпочинає підготовку до фіналу Ліги чемпіонів (документ)

    А також до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону
    У столиці розпочинається підготовка до проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018. Розпорядженням КМДА затверджено відповідний план дій: Зокрема, запланована насичена культурно-мистецька програма: 17-27 травня – Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Kyiv
    • Сьогодні, 15:11
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    А також до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону

    У столиці розпочинається підготовка до проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018. Розпорядженням КМДА затверджено відповідний план дій:

    Зокрема, запланована насичена культурно-мистецька програма:

    17-27 травня – Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Kyiv Art Week»;

    17-27 травня – проект «Вишиваний тиждень» у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва;

    18-20 травня – світлові проекції у рамках фестивалю «Kyiv Light Festival» на Поштовій та Михайлівській площах, на вул. Хрещатик, 36      ;

    26-27 травня – ярмарок народного мистецтва      у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара».

    Також протягом всього травня 2018 року триватимуть:

    • цикл міні-виставок «Музейні таємниці. Про що мовчать музеї» в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків;
    • цикл тематичних театралізованих екскурсій у мистецькому центрі «Шоколадний будинок»;
    • Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість».

    Окрім того, під час підготовки та проведення фінальних матчів передбачено забезпечити громадський порядок і безпеку, медичний супровід, благоустрій міста, безпечний дорожній рух і транспортне забезпечення. Захід має на меті створити позитивний міжнародний імідж Києва, поширити його туристичний потенціал як в Україні, так і за кордоном.

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