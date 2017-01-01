Київ розпочинає підготовку до фіналу Ліги чемпіонів (документ)
- Сьогодні, 15:11
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А також до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону
У столиці розпочинається підготовка до проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018. Розпорядженням КМДА затверджено відповідний план дій:
Зокрема, запланована насичена культурно-мистецька програма:
17-27 травня – Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Kyiv Art Week»;
17-27 травня – проект «Вишиваний тиждень» у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва;
18-20 травня – світлові проекції у рамках фестивалю «Kyiv Light Festival» на Поштовій та Михайлівській площах, на вул. Хрещатик, 36 ;
26-27 травня – ярмарок народного мистецтва у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара».
Також протягом всього травня 2018 року триватимуть:
- цикл міні-виставок «Музейні таємниці. Про що мовчать музеї» в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків;
- цикл тематичних театралізованих екскурсій у мистецькому центрі «Шоколадний будинок»;
- Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість».
Окрім того, під час підготовки та проведення фінальних матчів передбачено забезпечити громадський порядок і безпеку, медичний супровід, благоустрій міста, безпечний дорожній рух і транспортне забезпечення. Захід має на меті створити позитивний міжнародний імідж Києва, поширити його туристичний потенціал як в Україні, так і за кордоном.