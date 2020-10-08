Кличко зустрівся з головою спостережної місії ОБСЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кличко зустрівся зі спостерігачами ОБСЄ/БДІПЛ

Спостерігачі будуть уважно стежити за основними аспектами виборів і інформуватимуть суспільство і ЗМІ

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з головою місії спостерігачів Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі на місцевих виборах Iнгибйорг Сольрун Гісладоттір.

Про це повідомляє пресслужба Кличка.

На зустрічі, що відбулася у Києві, йшлося про основні аспекти місцевих виборів в Україні, що відбудуться 25 жовтня, та про те, як триває виборча кампанія.

Кличко підкреслив, що цьогорічні вибори до органів місцевого самоврядування є дуже важливими, адже відбудуться за новими правилами та в рамках реформи з децентралізації. І наголосив, що виступає за прозорі та рівні правила гри для всіх учасників виборчого процесу.

«На жаль, цьогорічна виборча кампанія проходить у дещо напружених умовах, і не тільки через коронавірусну пандемію. Ми вважаємо, що правила не повинні змінюватись під час гри. Проте, напередодні початку виборчого процесу нову систему виборів було поширено на всі територіальні громади, які налічують від 10 тисяч виборців, - практично на всю територію країни. А вже під час виборчої кампанії було змінено перелік документів, які має подавати кандидат, зокрема, скасували довідку про відсутність судимості. Були й інші недоліки, наприклад, різниця у вартості агітаційних матеріалів. Все це створює нерівні умови для учасників процесу і додаткові бар’єри», - зазначив Віталій Кличко.

Також він висловив занепокоєння, що через слабку обізнаність виборців та членів виборчих комісій з новою системою виборів та процедурою голосування, багато виборчих бюлетенів можуть виявитися зіпсованими. І що кількості правоохоронців, залучених до забезпечення правопорядку, може виявитися недостатньо для оперативного реагування на порушення, особливо під час підрахунку голосів.

Iнгибйорг Сольрун Гісладоттір підкреслили важливість міжнародного спостереження за виборами та розповіла про роботу місії. До її основного складу входять 14-16 експертів, що базуються в Києві, та 66 довготермінових спостерігачів, які до 29 вересня будуть розміщені в міжнародних групах по всій країні.

Спостерігачі будуть уважно стежити за основними аспектами виборів і інформуватимуть суспільство і ЗМІ. Після закінчення виборчого процесу місія надасть оцінку та остаточний звіт.

«Ми в жодному разі не втручатимемось у перебіг виборчого процесу, але надамо оцінку, наскільки вибори відповідатимуть стандартам демократичного волевиявлення та національного законодавства«, - запевнила голова місії.

Iнгибйорг Сольрун Гісладоттір закликала повідомляти спостерігачам Бюро про порушення виборчого законодавства та нерівне ставлення до кандидатів під час кампанії.

Нагадаємо, що партія Порошенка підтримала Віталія Кличка на виборах мера Києва.

Згідно з результатами останнього опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 31 серпня – 1 вересня, за партію «Європейська солідарність» на виборах до Київради готові проголосувати 14% опитаних киян.