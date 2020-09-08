Свіжі рейтинги: Кличко й партія Порошенка можуть сформувати більшість у Київраді



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Партії Віталія Кличка і Петра Порошенка лідирують у рейтингу політичних сил на виборах у Київраду

Партія «Слуга народу» на третьому місці у рейтингу політсил на виборах у Київраду

За партію «Удар» Віталія Кличка на виборах до Київської міської ради готові проголосувати 28,6% киян, які визначилися і мають намір прийти на вибори. Партія Кличка є лідером у рейтингу політичних сил на виборах до міськради. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 31 серпня – 1 вересня.

На другому місці партія «Європейська солідарність», яку підтримують 14% опитаних киян.

Далі рейтинг виглядає таким чином:

партія «Слуга народу» – 10,7%,

партія «Перемога Пальчевського» – 6,9%,

партія «Опозиційна платформа – За життя» – 6,8%,

партія «Голос» – 6,5%,

партія «Батьківщина» – 6,4%,

партія «Сила і честь» – 5,5%,

партія Шарія – 3,8%.

Рейтинг інших сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 13%.

Також Соціологічна група «Рейтинг» повідомляє, що у виборах мера та міської ради у жовтні цього року готові взяти участь дві третини киян (69%). Найвищий рівень мобілізації – серед найстарших опитаних

Опитування було проведено методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Аудиторія: мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Як повідомлялося, заступник київського міського голови – секретар Київради, очільник столичного осередку політичної партії «Європейська солідарність» Володимир Прокопів переконаний, що після місцевих виборів 25 жовтня у наступній Київській міські раді навколо «Євросолідарності» буде створена депутатська більшість з проєвропейських сил.

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