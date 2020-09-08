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    Свіжі рейтинги: Кличко й партія Порошенка можуть сформувати більшість у Київраді

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    Партії Віталія Кличка і Петра Порошенка лідирують у рейтингу політичних сил на виборах у Київраду - Свіжі рейтинги: Кличко й партія Порошенка можуть сформувати більшість у Київраді
    Партії Віталія Кличка і Петра Порошенка лідирують у рейтингу політичних сил на виборах у Київраду

    Партія «Слуга народу» на третьому місці у рейтингу політсил на виборах у Київраду

    За партію «Удар» Віталія Кличка на виборах до Київської міської ради готові проголосувати 28,6% киян, які визначилися і мають намір прийти на вибори. Партія Кличка є лідером у рейтингу політичних сил на виборах до міськради. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 31 серпня – 1 вересня.

    На другому місці партія «Європейська солідарність», яку підтримують 14% опитаних киян.

    Далі рейтинг виглядає таким чином:

    • партія «Слуга народу» – 10,7%,
    • партія «Перемога Пальчевського» – 6,9%,
    • партія «Опозиційна платформа – За життя» – 6,8%,
    • партія «Голос» – 6,5%,
    • партія «Батьківщина» – 6,4%,
    • партія «Сила і честь» – 5,5%,
    • партія Шарія – 3,8%. 

    Рейтинг інших сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 13%.

    Також Соціологічна група «Рейтинг» повідомляє, що у виборах мера та міської ради у жовтні цього року готові взяти участь дві третини киян (69%). Найвищий рівень мобілізації – серед найстарших опитаних

    Опитування було проведено методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Аудиторія: мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

    Як повідомлялося, заступник київського міського голови – секретар Київради, очільник столичного осередку політичної партії «Європейська солідарність» Володимир Прокопів переконаний, що після місцевих виборів 25 жовтня у наступній Київській міські раді навколо «Євросолідарності» буде створена депутатська більшість з проєвропейських сил.

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