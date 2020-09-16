Партія Порошенка підтримала Кличка на виборах мера Києва



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Віталій Кличко заручився підтримкою «Європейської солідарності» на виборах мера Києва

«Євросолідарність» обіцяє бути прискіпливим контролером мера Києва

Партія «Європейська солідарність» заявила про підтримку діючого мера Києва Віталія Кличка, який реалізує реформу децентралізації, ініційовану командою Порошенка. Про це на конференції Київської міської організації партії заявив голова організації Володимир Прокопів.

«Європейська солідарність» ініціює об’єднання всіх демократичних сил. Нас питають: кого з кандидатів на посаду київського міського голови? Хочу зазначити – ми найперше підтримуємо киян», – наголосив Прокопів.

«У 2015 році наша команда делегувала на посаду київського міського голови Віталія Кличка. Саме тоді Петро Порошенко розпочав курс на децентралізацію. Це істотно збільшило бюджет Києва. Децентралізація відкрила перспективи для реалізації багатьох амбітних програм, які змінили наше місто на краще. Ці зміни були би неможливі без істотного розширення фінансової бази місцевого самоврядування, на яке пішов Порошенко. Ми підтримуємо діючого міського голову, який реалізовував політичний курс п’ятого президента України», – зазначив Прокопів.

«При цьому на виборах до Київради ми закликаємо киян голосувати за «Європейську солідарність». Лише вона, маючи парламентське представництво, здатна захистити децентралізацію. Не дозволити змінити закон про столицю так, щоб реальну владу відібрати у громади і передати главі адміністрації, призначеному «Слугами». Щоби, врешті-решт, на рівні столичного самоврядування не допустити концентрації усіх повноважень в одних руках. Бо всі тепер точно знають, що монобільшість – це зло, чи то на рівні всієї держави, чи то в межах Київради», – сказав Прокопів.

Він запевнив, що «Євросолідарність» буде прискіпливим контролером мера Києва, і громада від цього лише виграє.

Як відомо, список «Європейської солідарності» на виборах до Київради очолила Марина Порошенко.