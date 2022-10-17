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Що робити людям, які запізнилися на поїзд через тривогу: інструкція «Укрзалізниці»

Надія Клочко
glavcom.ua
Що робити людям, які запізнилися на поїзд через тривогу: інструкція «Укрзалізниці»
У разі спізнення квиток буде дійсним для поїздки наступним потягом у тому ж напрямку
фото з відкритих джерел

«Укрзалізниця» обіцяє знайти місця для всіх, хто запізнився на свій потяг через повітряну тривогу

Пасажири, які запізнилися на свої поїзди, оскільки були змушені перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, зможуть скористатися своїми квитками для поїздки наступним поїздом у тому ж напрямку. Про це йдеться у повідомленні пресслужби «Укрзалізниці».

«Пасажири, які очікують на завершення повітряної тривоги в укриттях встигають на свій рейс: ваш квиток буде дійсним для поїздки наступним поїздом того ж напрямку», – повідомили у компанії.

Залізничний оператор закликає пасажирів зберегти квитки та показати його провідникові наступного потяга.

«Ми знайдемо місця для кожного. Потяги відправляються за графіком», – додали у компанії.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. 

Також підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється. 

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

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Теги: Київ війна Укрзалізниця

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