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У Києві під час тривоги продовжує зупинятись громадський транспорт (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві під час тривоги продовжує зупинятись громадський транспорт (відео)
Кияни під час тривоги чекають відновлення руху громадського транспорту на зупинках
фото з соцмереж

Підземний транспорт теж не курсує під час повітряної тривоги

Під час повномасштабної тривоги у столиці все таки не курсує громадський наземний та підземний транспорт. Відповідні відео з’явилися в мережі.

Нагадаємо, 1 серпня КМДА оголосила, що тепер у Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Пасажири мають залишити салон і пройти до найближчого укриття. Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та зупинятиме роботу станцій відкритого типу.

Згодом столична міська адміністрація роз’яснила питання оплати проїзду у разу вимушеної зупинки транспорту через повітряну тривогу.

Нещодавно петиція щодо скасування рішення Ради оборони Києва про зупинку роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги набрала необхідних 6 тис. голосів.  Міський голова Києва Віталій Кличко відхилив петицію щодо скасування запинки громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Додамо, що сьогодні під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Влада поки не повідомила інформацію про постраждалих та руйнування.

Теги: окупанти Київ війна транспорт тривога

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