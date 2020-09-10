Колапсу не буде: Київрада виділила кошти на зарплату транспортникам



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За рішення про виділення додаткових коштів столичним транспортникам проголосував 61 депутат

На зарплату транспортним комунальним підприємствам Києва виділили 441,6 млн грн

Депутати Київської міської ради підтримали рішення про виділення додаткового фінансування Київському метрополітену та Київпастрансу. За таке рішення проголосував 61 депутат.

Про це повідомляє пресслужба мера Києва.

Так, шляхом перерозподілу коштів бюджету міста на виплату заробітної плати транспортним комунальним підприємствам Києва виділили 441,6 млн грн: 279,8 млн грн – Київпастрансу та 161,8 млн грн – Київському метрополітену.

Коштів, за попередніми розрахунками, вистачить до кінця року.

«За час пандемії наші столичні комунальні транспортні підприємства зазнали серйозних збитків. І навіть сьогодні метрополітен не вийшов на попередні показники роботи. Якщо до карантину метро перевозило до 1,5 млн пасажирів у робочий день, то тепер – до 1 млн пасажирів. Зменшилась і кількість пасажиропотоку в Київпастрансі. Відповідно – впали і доходи підприємств-перевізників. Багатотисячні колективи підприємств потребують нашої підтримки. Люди не можуть працювати без зарплати. А вони ж повинні надавати сервіс киянам і забезпечувати безперебійну роботу громадського транспорту столиці», - наголосив Кличко після голосування.

Нагадаємо, на початку засідання Київради Кличко закликав депутатів ухвалити рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників - «Київського метрополітену» та «Київпастрансу», - аби не допустити зупинки комунального громадського транспорту.

Як повідомлялося, 3 вересня під будівлю столичної мерії вийшли на мітинг працівники комунальних підприємств «Київпастранс» та «Київський метрополітен».

На минулому засіданні 3 вересня Київрада не ухвалила рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників для виплати заробітних плат працівникам метрополітену та «Київпастрансу».