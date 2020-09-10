Столичний громадський транспорт може зупинитися: Кличко звернувся до Київради



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Мер Києва Віталій Кличко обіцяє оприлюднити імена депутатів, які не підтримають рішення про додаткове фінансування для київських транспортників

Комунальні підприємства-перевізники потребують додаткового фінансування

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради ухвалити рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників - «Київського метрополітену» та «Київпастрансу», - аби не допустити зупинки комунального громадського транспорту. Про це він сказав на початку засідання Київської міської ради.

«Ми повинні нарешті ухвалити зміни до бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку. Бо пандемія вплинула на економіку міста. Криза зменшила надходження до бюджету столиці. І нам критично необхідно перерозподілити кошти на найважливіші сфери - і на медицину та соціальний захист, і на втілення інфраструктурних проектів, - сказав Кличко. - Зокрема, потрібно ухвалити рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників для виплати заробітних плат їх працівникам. Йдеться про «Київський метрополітен» та «Київпастранс». Бо ми не можемо допустити зупинки комунального громадського транспорту!».

Щоб забезпечити стабільну роботу метрополітену і своєчасну виплату зарплат, обсяги бюджетних асигнувань підприємству потрібно збільшити на 162 мільйони гривень. Щодо «Київпастрансу», то заборгованість підприємства із виплати зарплати вже сягнула понад 77 мільйонів гривень. Доходи підприємства-перевізники втратили під час суворих обмежень. Метро під час карантину не перевозило пасажирів більше двох місяців. А наземний громадський транспорт працював у спецрежимі.

У результаті, втрати метрополітену за період із 17 березня по 25 травня склали майже 621 мільйон. А «Київпастранс» щомісяця під час суворих обмежень втрачав 162 мільйона гривень.

«Ми вже кілька засідань не можемо ухвалити рішення для забезпечення роботи транспортної сфери та надання послуг з перевезення киян. Профспілки неодноразово зверталися до Київради. Тепер вони вимагають після сьогоднішнього голосування оприлюднити його результати, поіменно і з фото кожного депутата - хто і як голосував. І я вже надав доручення зробити це оперативно, після голосування. Бо я чув різні причини від депутатів минулого разу: не доїхав на засідання, виходив із залу, «ну ви ж розумієте - політика»… Не розумію! Я розумію одне – міське господарство повинне працювати. Кияни повинні отримувати сервіс. Зокрема, і можливість користуватися громадським транспортом! А Київ має і надалі розвиватися і втілювати необхідні для комфорту людей проекти! Для цього нас сюди і обирали!» - наголосив Кличко.

Нагадаємо, столичні транспортники закликають депутатів Київради на сьогоднішньому засіданні ухвалити рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників для виплати заробітних плат працівникам. Днями із відповідною заявою до столичної влади звернулися представники профспілок комунальних підприємств «Київський метрополітен» та «Київпастранс». Працівники транспортної сфери ризикують залишитися без зарплат через втрату доходів підприємств під час суворих карантинних обмежень.

3 вересня під будівлю столичної мерії вийшли на мітинг працівники комунальних підприємств «Київпастранс» та «Київський метрополітен».

На минулому засіданні 3 вересня Київрада не ухвалила рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників для виплати заробітних плат працівникам метрополітену та «Київпастрансу».