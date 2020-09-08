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    Новини

    Адміністрація київського метро назвала причину масштабного збою

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    Через збій у метро були величезні черги - Адміністрація київського метро назвала причину масштабного збою
    Через збій у метро були величезні черги
    Фото: Українські новини

    Системи оплати проїзду працюють у звичайному режимі

    Збої в роботі пасажирської автоматики київського спостерігалися через просадку напруги в мережі.

    Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Наразі робота системи відновлена у звичайному режимі.

    Нагадаємо,  сьогодні, 8 вересня, у Київському метрополітені стався збій: на станціях не працювали каси, також було неможливо розплатитися банківською карткою.

    Через це на станціях утворилися величезні черги.

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