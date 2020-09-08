Адміністрація київського метро назвала причину масштабного збою



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Через збій у метро були величезні черги Фото: Українські новини

Системи оплати проїзду працюють у звичайному режимі

Збої в роботі пасажирської автоматики київського спостерігалися через просадку напруги в мережі.

Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

Наразі робота системи відновлена у звичайному режимі.

Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, у Київському метрополітені стався збій: на станціях не працювали каси, також було неможливо розплатитися банківською карткою.

Через це на станціях утворилися величезні черги.

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