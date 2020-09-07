Кличко оприлюднить імена депутатів, які залишать київських транспортників без зарплат



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3 вересня столичні транспортники виходили на пікет під мерію Фото: Великий Київ

На минулому засіданні Київради депутати не підтримали виділення коштів столичним транспортникам

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв оприлюднити список депутатів Київради, які не проголосують за виділення коштів транспортникам. Про це Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

За його словами, на минулому засіданні Київрада знову не ухвалила рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників для виплати заробітних плат працівникам метрополітену та «Київпастрансу». Тому працівники транспортної сфери ризикують залишитися без зарплат через втрату доходів підприємств під час суворих карантинних обмежень, коли метро тимчасово не працювало, а наземний транспорт перевозив пасажирів у спецрежимі.

«Щоб забезпечити стабільну роботу метрополітену і своєчасну виплату зарплат, обсяги бюджетних асигнувань підприємству потрібно збільшити на 162 мільйонів гривень. А в «Київпастрансі» заборгованість із виплати зарплати вже склала понад 77 мільйонів гривень», - сказав Кличко.

За його словам, профспілки, що неодноразово зверталися до Київради забезпечити роботу транспортної сфери та надання послуг з перевезення киян, вимагають оприлюднити прізвища всіх депутатів, які не голосували за таке рішення.

«Бо когось «випадково» не було в залі. Хтось не «доїхав», а хтось - проігнорував голосування. А більшість же з нинішніх депутатів знову йдуть на вибори. І знову будуть розказувати киянам, як захищатимуть їх інтереси і розвиток столиці, - підкреслив мер. - Тому, якщо на засіданні цього тижня ми не ухвалимо рішення про фінансову підтримку підприємств-перевізників, - буде опублікований увесь список, хто і як із депутатів голосував. І потім нехай пояснюють людям свої політичні мотиви!».

Нагадаємо, столичні транспортники закликають депутатів Київради на сьогоднішньому засіданні ухвалити рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників для виплати заробітних плат працівникам. Днями із відповідною заявою до столичної влади звернулися представники профспілок комунальних підприємств «Київський метрополітен» та «Київпастранс». Працівники транспортної сфери ризикують залишитися без зарплат через втрату доходів підприємств під час суворих карантинних обмежень.

3 вересня під будівлю столичної мерії вийшли на мітинг працівники комунальних підприємств «Київпастранс» та «Київський метрополітен».