Київ не може перейти до наступного етапу послаблення карантину: свіжі дані від Кличка трансляція



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Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

У дитячих садочках в Києві виявили хворих на коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

Так, столичний голова інформує:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

скільки хворих на коронавірус та пневмонію перебувають в столичних лікарнях;

чому Київ не може переходити до наступних етапів послаблення обмежень;

скільки дитячих садків відновили свою роботу та в яких з них виявили хворих на коронавірус;

скільки склали протоколів за порушення регламентів безпеки водіями маршруток;

коли завершать ремонт Борщагівського шляхопроводу.

Як повідомлялося, станом на ранок 10 червня, у Києві підтверджено 3580 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 28381

Хворіють 14779

Одужали 12769

Померли 833

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Нагадаємо, столична влада посилила карантинні заходи у низці установ.