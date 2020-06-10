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    Київ не може перейти до наступного етапу послаблення карантину: свіжі дані від Кличка

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    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінги - Київ не може перейти до наступного етапу послаблення карантину: свіжі дані від Кличка
    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

    У дитячих садочках в Києві виявили хворих на коронавірус

    Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Так, столичний голова інформує:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
    • скільки хворих на коронавірус та пневмонію перебувають в столичних лікарнях; 
    • чому Київ не може переходити до наступних етапів послаблення обмежень; 
    • скільки дитячих садків відновили свою роботу та в яких з них виявили хворих на коронавірус;
    • скільки склали протоколів за порушення регламентів безпеки водіями маршруток;
    • коли завершать ремонт Борщагівського шляхопроводу.

    Як повідомлялося, станом на ранок 10 червня, у Києві підтверджено 3580 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      28381
    • Хворіють
      14779
    • Одужали
      12769
    • Померли
      833

    Нагадаємо, столична влада посилила карантинні заходи у низці установ.

    Віталій Кличко Київ епідемія карантин кияни коронавірус
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