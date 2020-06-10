Київ не може перейти до наступного етапу послаблення карантину: свіжі дані від Кличка

Київ не може перейти до наступного етапу послаблення карантину: свіжі дані від Кличкатрансляція
Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінги
У дитячих садочках в Києві виявили хворих на коронавірус
Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).
Так, столичний голова інформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки хворих на коронавірус та пневмонію перебувають в столичних лікарнях;
- чому Київ не може переходити до наступних етапів послаблення обмежень;
- скільки дитячих садків відновили свою роботу та в яких з них виявили хворих на коронавірус;
- скільки склали протоколів за порушення регламентів безпеки водіями маршруток;
- коли завершать ремонт Борщагівського шляхопроводу.
Як повідомлялося, станом на ранок 10 червня, у Києві підтверджено 3580 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.
Коронавірус в Україні
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Всього28381
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Хворіють14779
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Одужали12769
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Померли833
Нагадаємо, столична влада посилила карантинні заходи у низці установ.