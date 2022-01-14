Колишній посадовець прокуратури Київщини отримав п’ять років тюрми

Начальника відділу прокуратури Київської області викрито на підбурюванні до надання хабара

14 січня у Вищому антикорупційному суді оголошено обвинувальний вирок колишньому начальнику відділу прокуратури Київської області, якого у 2016 році викрито на підбурюванні до надання 130 тис. грн неправомірної вигоди службовій особі, що займає відповідальне становище, та шахрайстві. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році вказана особа, перебуваючи на посаді начальника відділу прокуратури Київської області, підбурила громадянина до надання 130 тис. грн неправомірної вигоди прокурорам органів прокуратури Рівненської області. При цьому прокурор не мав наміру передавати їм гроші та заволодів частиною коштів, а саме 50 тис. грн, які були передані йому у квітні та вересні 2016 року.

У березні 2018 року за дисциплінарною скаргою заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів вказаного прокурора звільнено з посади в органах прокуратури.

Суд зважив на докази, зібрані в ході досудового розслідування детективами НАБУ та прокурорами САП, та визнав колишнього прокурора винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 369 та ч. 1 ст. 190 КК України.

За вироком суду колишньому службовцю призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому майна. Крім того, особу позбавлено класного чину юриста 1 класу.

Також колегія суддів ВАКС частково задовольнила цивільний позов прокурора та зобов’язала засудженого сплатити 30 тис. грн.

Водночас колишньому службовцю прокуратури змінено запобіжний захід, а саме суму застави до 1,24 млн грн, та покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема прибувати до суду за кожною вимогою, не відлучатися з Києва без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до Державної міграційної служби України паспорти для виїзду за кордон.

Обов’язки покладено до набрання вироку законної сили.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.

Як повідомлялося, заступника начальника одного з відділів Офісу генерального прокурора викрили у підбурюванні до надання $150 тисяч хабара.