Керівник Антикорупційної прокуратури розказав про найбільший строк, який реально відбуває хабарник

Із 2020 року ВАКС почав ухвалювати вироки

На сьогодні найбільший термін позбавлення волі, до якого засудив підозрюваного Вищий антикорупційний суд (ВАКС), становить вісім років. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив виконувач обов’язків голови Спеціальної антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

Керівник правоохоронного органу нагадав, що ВАКС почав ухвалювати вироки, де осіб засуджували до реальних термінів ув’язнення, з 2020 року. За цей час було винесено навіть чотири таких вироки стосовно суддів.

«Тобто ми показуємо, що справедливість існує, хай і не в такій строковій перспективі, як всі очікують, оскільки ми обмежені кримінальним процесуальним законодавством. Хочу зазначити, що кожного дня тривають судові засідання, в яких беруть участь прокурори САП», – зазначив Максим Грищук.

Також антикорупційний прокурор пояснив, чому відсутність посадок – не біда.

Виконувач обов’язків голови Спеціальної антикорупційної прокуратури також розповів про «бурштинову справу» екснардепа Борислава Розенблата, яку ще у 2017 році прокурори САП скерували до суду. За словами Грищука, наразі ця справа, яка має 111 томів та по якій проходять 44 свідки, слухається по судах вже більш ніж три роки, у ній проходить шість підозрюваних, у яких є восьмеро адвокатів.

Також в Антикорупційній прокуратурі розказали, як просувається «справа Труханова».

Раніше голова ВАКС розповіла, як «слуга» Камельчук просив її повпливати у справі.