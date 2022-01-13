«Самоочищення від паршивих овець». Підлеглий Венедіктової погорів на хабарництві

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала викриття її підлеглого, назвавши це самоочищенням прокуратури від «паршивих овець»

Працівнику Офісу генпрокурора та посереднику оголошені підозри у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого корупційних злочинів

Заступника начальника одного з відділів Офісу генерального прокурора викрили у підбурюванні до надання $150 тисяч хабаря. Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомляє в Тekegram.

«13 січня за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу генерального прокурора детективами Національного антикорупційного бюро України за сприяння Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора викрито заступника начальника відділу Офісу генерального прокурора та посередника на підбурюванні третьої особи до надання $150 тис. неправомірної вигоди нібито керівництву Офісу генерального прокурора та замаху на шахрайство», – йдеться у повідомленні.

За даними САП, кошти мали бути передані за прийняте рішення про повернення вилучених у ході обшуків чотирьох дороговартісних автомобілів (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover) і подальше закриття кримінального провадження.

Працівнику Офісу генпрокурора та посереднику оголошені підозри у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого корупційних злочинів.

Дії працівника Офісу генерального прокурора кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 та ч. 4 ст. 190 (підбурювання; замах на вчинення злочину; пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі; шахрайство) Кримінального кодексу України, його пособника – за ч. 4 ст. 27 та ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Першочергові слідчі дії тривають, зокрема здійснюються обшуки за місцями проживання, роботи та в інших приміщеннях, якими користуються фігуранти. Вирішується питання про застосування до підозрюваних запобіжних заходів.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала викриття її підлеглого, назвавши це самоочищенням прокуратури від «паршивих овець». Вона написала у Facebook: «Це вже не перший ділок, виведений на чисту воду, який прикривається прізвищами керівників прокуратури. Торік ми завершили наймасштабніше в історії прокуратури кадрове перезавантаження за критеріями професійності та доброчесності через атестацію».

Венедіктова наголосила, що «в новій прокуратурі не місце тим, хто нехтує присягою та етикою, плює на обов’язки чи порушує закон, який має захищати».

«Тож очищення через притягнення до кримінальної відповідальності та дисциплінарні процедури – процес перманентний і принциповий. У нас не покривають своїх, не закривають очі на огріхи», – підкреслила генпрокурорка.

До слова, екснардепа з «Блоку Петра Порошенка» спіймали на шахрайстві.