Голова медкомісії налагодив схему хабарів з ветеранів АТО за присвоєння інвалідності

Учасники організованої групи вимагали від військовослужбовців до $5 тис. за проходження процедури встановлення їм групи інвалідності

Правоохоронці завершили досудове розслідування відносно групи осіб, очолюваних головою однієї із міжрайонних медико-соціальних експертних комісій, які організували корупційну схему вимагання неправомірної вигоди з ветеранів АТО та ООС за призначення групи інвалідності. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

До складу групи, крім голови комісії, входили колишній працівник медслужби військової частини, раніше звільнений за хабарництво, та його водій.

Згідно з матеріалами слідства, вказані особи, зорганізувавшись у стійке об’єднання для вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди, організували злочинну схему протиправного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди від колишніх військовослужбовців, учасників АТО та ООС.

Учасники схеми вимагали від військовослужбовців від $3 тис. до $5 тис. за проходження процедури встановлення їм групи інвалідності, зокрема швидке та безперешкодне отримання необхідної медичної документації, висновків військової лікарсько-консультаційної комісії та подальшого проходження МСЕК.

Слідством задокументовано отримання вказаними особами неправомірної вигоди від громадян на загальну суму $21 тис.

За результатами розслідування здобуто докази вчинення учасниками схеми протиправних дій у складі організованої групи. У зв’язку з цим, фігурантам кримінального провадження, у тому числі організатору схеми, повідомлено про нову підозру за фактом отримання неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, у складі організованої групи, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

На цей час вказаним особам оголошено про завершення слідства та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Викриття корупційної схеми проводилося прокурорами спільно зі слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР.