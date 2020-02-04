Нові лотки і кіоски з шаурмою: як Київ бореться зі стихійною торгівлею (фото)



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Біля ринку «Дніпро» виросли нові МАФи Фото: Олександр Пабат, Facebook

Замість демонтажу незаконних торговельних точок з'являються нові МАФи

Депутат Київської міської ради Олександр Пабат обурений результатами боротьби зі стихійною торгівлею у Святошинському районі столиці.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Підсумок боротьби зі стихійною торгівлею на зупинці трамвая «Бульвар Кольцова» (ринок «Дніпро»). Боролися, збирали підписи, реєстрували петиції. КП «Київблагоустрій» взяв під козирок і відрапортував, що всі винні були оштрафовані», - зазначив Пабат.

Проте, за його словами, замість демонтажу незаконних торговельних точок «додався лоток з фруктами і нові «ласощі» - шаурма». Пабат оприлюднив фото, на якому зображені нові МАФи.

Нагадаємо, Департамент міського благоустрою Київської міської держадміністрації відзвітував, що протягом січня 2020 року на території Києва було ліквідовано 163 осередки несанкціонованої торгівлі.

Згідно з повідомленням, щодня у двох районах столиці проводиться обстеження території на предмет порушення Правил благоустрою, зокрема щодо стихійної торгівлі. Рейди відбуваються у складі інспекторів Департаменту міського благоустрою, КП «Київблагоустрій», районних адміністрацій та правоохоронних органів.

Згідно з даними чиновників, найбільше стихійних ринків у січні було закрито у Дніпровському районі. За ним ідуть Святошинський і Печерський райони.





Зазначається, що робота Департаменту міського благоустрою щодо ліквідації локацій стихійної торгівлі триває.