У Києві стало менше «наливайок»: за три дні комунальники прибрали понад 70 МАФів (фото)



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Комунальники демонтували незаконні споруди Фото: Київблагоустрій

Рішення про демонтажі незаконних споруд приймаються за підсумками інспекторських перевірок

За перші три дні цього тижня, з 3-го по 5 лютого, комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками тимчасових споруд було прибрано 72 незаконних МАФів.

Про це повідомляє КП «Київблагоустрій».

Зокрема, демонтажники прибрали:

павільйон «Шиномонтаж» на вул. Набережно-Хрещатицькій, 10,

лавку-автопричеп типу «купава» на проспекті Лісовому, 25,

літній майданчик при кафе-барі на проспекті Героїв Сталінграда, 24,

павільйон на вул. Прирічній, 17,

павільйон на бульварі Вацлава Гавела, 8,

лавку-автопричеп типу «купава» на вул. Йорданській, 17,

літній майданчик при кафе-барі на вул. Копиленка, 3-А.

Зазначається, що всі демонтажі здійснюються на виконання відповідних доручень Департаменту міського благоустрою. Рішення про демонтажі незаконних споруд приймаються за підсумками інспекторських перевірок, які у переважній більшості засвідчують відсутність документів, які б дозволяли функціонування встановлених на вулицях Києва об’єктів.

Як повідомлялося, із січня 2020 року Департамент міського благоустрою Київської міської держадміністрації спільно з комунальним підприємством «Київблагоустрій» інформують власників тимчасових споруд, що підлягають демонтажу, за допомогою фірмових наклейок.