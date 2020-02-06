У Києві стало менше «наливайок»: за три дні комунальники прибрали понад 70 МАФів (фото)
Рішення про демонтажі незаконних споруд приймаються за підсумками інспекторських перевірок
За перші три дні цього тижня, з 3-го по 5 лютого, комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками тимчасових споруд було прибрано 72 незаконних МАФів.
Про це повідомляє КП «Київблагоустрій».
Зокрема, демонтажники прибрали:
- павільйон «Шиномонтаж» на вул. Набережно-Хрещатицькій, 10,
- лавку-автопричеп типу «купава» на проспекті Лісовому, 25,
- літній майданчик при кафе-барі на проспекті Героїв Сталінграда, 24,
- павільйон на вул. Прирічній, 17,
- павільйон на бульварі Вацлава Гавела, 8,
- лавку-автопричеп типу «купава» на вул. Йорданській, 17,
- літній майданчик при кафе-барі на вул. Копиленка, 3-А.
Зазначається, що всі демонтажі здійснюються на виконання відповідних доручень Департаменту міського благоустрою. Рішення про демонтажі незаконних споруд приймаються за підсумками інспекторських перевірок, які у переважній більшості засвідчують відсутність документів, які б дозволяли функціонування встановлених на вулицях Києва об’єктів.
Як повідомлялося, із січня 2020 року Департамент міського благоустрою Київської міської держадміністрації спільно з комунальним підприємством «Київблагоустрій» інформують власників тимчасових споруд, що підлягають демонтажу, за допомогою фірмових наклейок.