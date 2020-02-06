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    У Києві стало менше «наливайок»: за три дні комунальники прибрали понад 70 МАФів (фото)

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    Комунальники демонтували незаконні споруди - У Києві стало менше «наливайок»: за три дні комунальники прибрали понад 70 МАФів (фото)
    Комунальники демонтували незаконні споруди
    Фото: Київблагоустрій

    Рішення про демонтажі незаконних споруд приймаються за підсумками інспекторських перевірок

    За перші три дні цього тижня, з 3-го по 5 лютого, комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками тимчасових споруд було прибрано 72 незаконних МАФів.

    Про це повідомляє КП «Київблагоустрій».

    Зокрема, демонтажники прибрали:

    • павільйон «Шиномонтаж» на вул. Набережно-Хрещатицькій, 10,
    • лавку-автопричеп типу «купава» на проспекті Лісовому, 25,
    • літній майданчик при кафе-барі на проспекті Героїв Сталінграда, 24,
    • павільйон на вул. Прирічній, 17,
    • павільйон на бульварі Вацлава Гавела, 8,
    • лавку-автопричеп типу «купава» на вул. Йорданській, 17,
    • літній майданчик при кафе-барі на вул. Копиленка, 3-А.

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    У Києві стало менше «наливайок»: за три дні комунальники прибрали понад 70 МАФів (фото)
    У Києві стало менше «наливайок»: за три дні комунальники прибрали понад 70 МАФів (фото)
    У Києві стало менше «наливайок»: за три дні комунальники прибрали понад 70 МАФів (фото)
    У Києві стало менше «наливайок»: за три дні комунальники прибрали понад 70 МАФів (фото)
    У Києві стало менше «наливайок»: за три дні комунальники прибрали понад 70 МАФів (фото)
    У Києві стало менше «наливайок»: за три дні комунальники прибрали понад 70 МАФів (фото)
    У Києві стало менше «наливайок»: за три дні комунальники прибрали понад 70 МАФів (фото)
    У Києві стало менше «наливайок»: за три дні комунальники прибрали понад 70 МАФів (фото)
    У Києві стало менше «наливайок»: за три дні комунальники прибрали понад 70 МАФів (фото)
    У Києві стало менше «наливайок»: за три дні комунальники прибрали понад 70 МАФів (фото)
    У Києві стало менше «наливайок»: за три дні комунальники прибрали понад 70 МАФів (фото)
    У Києві стало менше «наливайок»: за три дні комунальники прибрали понад 70 МАФів (фото)
    У Києві стало менше «наливайок»: за три дні комунальники прибрали понад 70 МАФів (фото)

    Зазначається, що всі демонтажі здійснюються на виконання відповідних доручень Департаменту міського благоустрою. Рішення про демонтажі незаконних споруд приймаються за підсумками інспекторських перевірок, які у переважній більшості засвідчують відсутність документів, які б дозволяли функціонування встановлених на вулицях Києва об’єктів.

    Як повідомлялося, із січня 2020 року Департамент міського благоустрою Київської міської держадміністрації спільно з комунальним підприємством «Київблагоустрій» інформують власників тимчасових споруд, що підлягають демонтажу, за допомогою фірмових наклейок.

    Київ стихійна торгівля благоустрій КМДА МАФи
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